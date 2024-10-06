فرصة أخيرة، إخطار أصحاب مخالفات البناء بالجيزة لاستكمال إجراءات التصالح (صور)

بدأت محافظة الجيزة حملة لإخطار أصحاب المباني المخالفة بحي الطالبية، والذين سبق وأن حصلوا على نماذج (5) و(6) وفقًا للقانون القديم للتصالح، لاستكمال إجراءات التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وتهدف هذه الحملة إلى تمكين أصحاب هذه المخالفات من الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، وتجنب إدراج مخالفاتهم ضمن قائمة الإزالات، والوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

ودعت المحافظة جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مختلف أحياء ومراكز المحافظة، ولم يستكملوا إجراءات التصالح حتى الآن، إلى سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لمنطقتهم لاستكمال باقي الخطوات اللازمة للحفاظ على ممتلكاتهم العقارية.

فرصة أخيرة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة على أهمية هذه الحملة، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو منح فرصة أخيرة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم، وتجنب العواقب القانونية. كما دعا المواطنين إلى الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها القانون الجديد للتصالح، وتعاونهم مع الأجهزة المعنية لإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

ونصح جميع المواطنين المعنيين بهذا الأمر بسرعة التواصل مع الجهات المختصة للاستفسار عن الإجراءات المطلوبة، وتقديم المستندات اللازمة لاستكمال عملية التصالح.