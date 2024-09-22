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ثقافة وفنون

اتحاد كتاب مصر ينعي وفاة الكاتب والروائي رفقي بدوي.. وعبد المجيد: "ألف رحمة يا صديق أيام الأمل"

الكاتب رفقي بدوي،
الكاتب رفقي بدوي، فيتو

رحل عن عالمنا  الروائي والكاتب الكبير والعضو السابق بمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر رفقي بدوي بعد صراع مع المرض.

ونعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الروائي رفقي بدوي  من خلال الصفحة الرسمية للنقابة التي أعلنت: “يتقدم الدكتور علاء عبد الهادي باسمه وباسم مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بخالص العزاء في وفاة الزميل المكرم وعضو مجلس إدارة النقابة السابق رفقي بدوي، تغمده الله برحمته وعفوه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

بالتزامن مع ذلك.. نعي الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد  الراحل رفقي بدوي من خلال صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتب: “ياالهي..ألف رحمة لك يارفقي يا صديق أيام الامل وكاتبنا الجميل. لك الجنة يارب وخالص العزاء للأدب والثقافة والعائلة وكل الأحباء”.

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رفقي بدوي لنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر كتاب مصر الروائي رفقي بدوي ابراهيم عبد المجيد

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