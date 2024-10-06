دفعها داخل شقتها وقيدها وقام بضربها، تفاصيل سرقة المشرف العام للمناطق الصناعية بالقليوبية
شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة اعتداء على المشرف العام للمناطق الصناعية بالمحافظة.
حيث تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم أول بنها يفيد تلقيه بلاغا من إحدى السيدات تدعى ه أ وتعمل مشرفة على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل أحد المجهولين والشروع في قتلها.
وذكرت المشرف العام على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، ببلاغها، أن أحد الأشخاص تتبعها عقب عودتها من عملها وصعد العقار التى تقطن به بمنطقة خالد بن الوليد، وانتظر حتى فتحت الباب وقام بدفعها داخل شقتها، على طريقة سيدة السويس، وقيدها وقام بضربها واصابتها، ومن ثم سرقة مشغولاتها الذهبية وفر هاربًا.
وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة إغماء، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإسعافها.
وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.
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