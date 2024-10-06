الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دفعها داخل شقتها وقيدها وقام بضربها، تفاصيل سرقة المشرف العام للمناطق الصناعية بالقليوبية

امن القليوبية، فيتو
امن القليوبية، فيتو

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة اعتداء على المشرف العام للمناطق الصناعية بالمحافظة.

محافظ القليوبية يجدد عقد شركة النظافة

قطاع الإعلام الداخلي بالعامة للاستعلامات يحتفل بالذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر من القليوبية

حيث تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم أول بنها يفيد تلقيه بلاغا من إحدى السيدات تدعى ه أ وتعمل مشرفة على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل أحد المجهولين والشروع في قتلها.

وذكرت المشرف العام على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، ببلاغها، أن أحد الأشخاص تتبعها عقب عودتها من عملها وصعد العقار التى تقطن به بمنطقة خالد بن الوليد، وانتظر حتى فتحت الباب وقام بدفعها داخل شقتها، على طريقة سيدة السويس، وقيدها وقام بضربها واصابتها، ومن ثم سرقة مشغولاتها الذهبية وفر هاربًا.

وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة إغماء، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإسعافها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظ القليوبية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يجدد عقد شركة النظافة

جامعة بنها تنجح في محو أمية 854 مواطنا خلال دورة يوليو

طلاب جامعة بنها الأهلية يشاركون في برنامج ريادة الأعمال ضمن “حياة كريمة”

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر المجيد

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

مستعينًا بآخر خطابات والده قبل التنحي، رسالة علاء مبارك للمصريين في ذكرى نصر أكتوبر

بتراجع يصل لـ7.5 جنيه، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

استبعاد حسين السيد من لجنة الكرة في الزمالك

العفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بتوصية من جوميز، نجم ليفربول السابق على أعتاب الزمالك

بزيادة تصل لـ 13.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العرسة فى المنام وعلاقتها بالمرور ببعض الأزمات المالية

رسالة قوية من علي جمعة للمشككين في نصر 6 أكتوبر

شباب حول الرسول، عَبْدُ اللّهِ بنُ حَنْظَلَة الأنصاري، "أبوه غسَّلته الملائكة"

المزيد
الجريدة الرسمية