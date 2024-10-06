محافظ القليوبية يجدد عقد شركة النظافة

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن تجديد العقد لمدة عام مع شركة نهضة مصر للعام الثاني على التوالي، وذلك لتولي مهام خدمات أعمال الجمع والكنس والغسيل والنظافة للشوارع الرئيسية لأحياء شبرا شرق - شبرا غرب ومدينة الخصوص، مع توفير خدمات نقل المخلفات البلدية الصلبة من المحطات الوسيطة (شبرا شرق والخصوص) إلى المقلب الصحي، مع شركة نهضة مصر لخدمات النظافة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص.

شركة نهضة مصر لرفع مخلفات النظافة



جاء الإعلان عن القرار خلال اجتماع بديوان عام المحافظة، تم خلاله تجديد العقد للشركة، حيث أكد المحافظ أهمية استمرار التعاون مع الشركة التي أثبتت كفاءتها في الارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمدينتين، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في الشوارع والأحياء منذ تولي الشركة المسؤولية.

وأوضح المحافظ أن هذا التجديد يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على خدمات بلدية متميزة.

كما أشاد بجهود العاملين بشركة نهضة مصر، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات.



من جانبه، أعرب حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، عن سعادته بتجديد الثقة من قبل المحافظة، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات، والعمل على تطوير منظومة النظافة بشكل مستمر.



وعقب التوقيع تم عقد اجتماع لمناقشة العديد من القضايا الهامة، منها تطوير آليات العمل حيث بحث تطوير الآليات والتقنيات المستخدمة في عمليات النظافة، وزيادة عدد العاملين والمعدات ورفع كفاءة العاملين حيث تم التأكيد على أهمية تدريب وتأهيل العاملين، ورفع وعيهم بأهمية الحفاظ على النظافة والمتابعة المستمرة حيث تم الاتفاق على تكثيف الجولات الميدانية للمسؤولين لمتابعة سير العمل، والتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة كما تم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة، ودعوتهم للمشاركة في هذا الجهد.

الارتقاء بمنظومة النظافة في القليوبية

من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة شركة نهضة مصر على التزام الشركة بتنفيذ الخطط الموضوعة، والعمل على تحقيق تطلعات المحافظة والمواطنين وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على خدمات بلدية متميزة.

وخلال الاجتماع، وفي إطار سعي المحافظة إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة التخلص من القمامة، والحد من التكاليف الباهظة التي تتكبدها المحافظة في نقلها والتخلص منها بطرق تقليدية، تم مناقشة إمكانية إنشاء مصانع متخصصة في تحويل القمامة إلى طاقة كهربائية، وتقييم الجدوى الاقتصادية والبيئية لهذا المشروع لتنفيذها بالمحافظة بالتعاون مع شركة نهضة مصر.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمستشار مصطفى منير المستشار القانوني للمحافظة وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة وفاطمة الزهراء مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة، ومن شركة نهضة مصر اللواء شريف لطفي نائب ئيس شركة نهضة مصر، والمهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب للشئون الفنية، والمهندس عز الدين يحيى العضو المنتدب لفرع القاهرة الكبرى، والمهندسة راندة فضة رئيس قطاعات تكنولوجيا المعلومات، وطارق ترك رئيس القطاع المالي وإبراهيم كمال رئيس قطاعات النظافة الحضارية، والمهندس عادل السيد رئيس قطاع الشئون الفنية والمهندس هشام رأفت مدير الشئون الميكانيكية وحسام عبد المقصود رئيس قطاع الموارد البشرية، ومحمد سعيد رئيس قطاع التعاقدات الخاصة، وأحمد غزلان مدير إدارة الشئون الفنية بالمكتب الفني وسعد زغلول نائب رئيس قطاع التعاقدات الخاصة وعمرو بشير مدير إدارة تنمية الأعمال والمشرف العام على العلاقات العامة.