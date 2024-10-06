الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5770 بطاقة رقم قومي في 10 محافظات

الأحوال المدنية قوافل
الأحوال المدنية قوافل متنقلة تستخرج 5770 بطاقة رقم قومي و253

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا  - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 5770 بطاقة رقم قومى، و25328 مصدرًا مميكنًا.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارًا من يوم 5/10/2024.
 

 

 
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340)  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية،  (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

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وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (1034) بطاقة رقم قومى وعدد (994) مصدرًا مميكنًا.   
       
 كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (34) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
         
 كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من(الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (275) مواطن ومواطنة.
 وبالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (419) مواطن ومواطنة.     
 ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية. 
 

 

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الاحوال المدنية المركز النموذجى لكبار السن تجديد بطاقات الرقم القومي قطاع الأحوال المدنية شمال سيناء

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