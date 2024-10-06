الأحد 06 أكتوبر 2024
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6 أكتوبر.. ذكرى الكرامة والشرف

تمر اليوم الذكرى الحادية والخمسون لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.. يوم الشجاعة والإرادة.. يوم العزة والكرامة.. ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر هي ذكرى الكرامة والشرف.. يوم انتصر فيها الحق على الباطل.


في هذه الذكرى الخالدة نتذكر جميعا -مصريين وعربا- الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم في سبيل كرامة مصر وأهلها.. في سبيل الوطن واستقلاله.

 
في هذه المناسبة العزيزة علينا كعرب وجب علينا أن نهنئ إخواننا وأهلنا في مصر الغالية.. مصر العروبة قيادة وشعبا، سائلين الله أن يحفظها من كل شر ومكروه وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، تحت ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه.


ندعو الله أن يتحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار وأن تتحقق الطموحات المنشودة نحو مستقبل زاهر مشرق.


تحيا مصر.. وكل عام وأم الدنيا بألف خير.

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