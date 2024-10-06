سموحة يسابق الزمن لحل أزمة مستحقات المقاولون العرب

يسابق مسؤولو نادي سموحة الزمن لحل أزمة مستحقات نادي المقاولون العرب وسداد مديونيات سابقة تهدد بإيقاف القيد.

وخاطب اتحاد الكرة النادي السكندري لتسديد المستحقات وغلق الشكوى قبل أن يتعرض لإيقاف القيد المحلي تنفيذا للوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وإيقاف قيد النادي لحين سداد المستحقات المتأخرة.

محمد متولي كناريا

وكان اتحاد المصري لكرة القدم أقر بأحقية نادي المقاولون العرب في الحصول على قيمة نسبة النادي في بيع محمد متولي كناريا الي سيراميكا كليوباترا والذي امتنع سموحة عن سدادها ليتقدم المقاولون بشكوى ويحصل على قرار بأحقيته في نسبة إعادة البيع المنصوص عليها في العقد.