الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سموحة يسابق الزمن لحل أزمة مستحقات المقاولون العرب

فريق سموحة، فيتو
فريق سموحة، فيتو

يسابق مسؤولو نادي سموحة الزمن لحل أزمة مستحقات نادي المقاولون العرب وسداد مديونيات سابقة تهدد بإيقاف القيد.

وخاطب اتحاد الكرة النادي السكندري لتسديد المستحقات وغلق الشكوى قبل أن يتعرض لإيقاف القيد المحلي تنفيذا للوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وإيقاف قيد النادي لحين سداد المستحقات المتأخرة.

 

محمد متولي كناريا

وكان اتحاد المصري لكرة القدم أقر بأحقية نادي المقاولون العرب في الحصول على قيمة نسبة النادي في بيع محمد متولي كناريا الي سيراميكا كليوباترا والذي امتنع سموحة عن سدادها ليتقدم المقاولون بشكوى ويحصل على قرار بأحقيته في نسبة إعادة البيع المنصوص عليها في العقد.

 

وديا، سموحة يفوز علي غزل الملحة بهدف استعدادا للدوري الممتاز (صور)

رسميا، غزل المحلة يتعاقد مع أحمد حكم مدافع سموحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

سموحة نادي سموحة نادي المقاولون العرب اتحاد المصري كناريا محمد متولي كناريا

مواد متعلقة

أول تعليق من شوقي غريب بعد واقعة الإسماعيلي (فيديو)

علي كرماني يرد على والد بلعيد: أنا وكيله بوثيقة رسمية وتصريحات القندوسي صحيحة

شوقي غريب: اعتذرت عن الاستمرار في الإسماعيلي وعرفت ليه إيهاب جلال تعب (فيديو)

والد زين الدين بلعيد يكشف سبب عدم انضمام اللاعب إلى الأهلي

محمد عبد الكريم يقود مران المصري في غياب علي ماهر (صور)

ثلاثي المصري مطلوب لمعسكر منتخب الشباب بقيادة ميكالي

عودة طارق مصطفى وعلي ماهر من المغرب بعد حضور دورات الرخصة التدريبية برو

النادي المصري يحتفل بأبطاله في ذكرى انتصارات أكتوبر

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

مستعينًا بآخر خطابات والده قبل التنحي، رسالة علاء مبارك للمصريين في ذكرى نصر أكتوبر

بتراجع يصل لـ7.5 جنيه، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

استبعاد حسين السيد من لجنة الكرة في الزمالك

العفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بتوصية من جوميز، نجم ليفربول السابق على أعتاب الزمالك

بزيادة تصل لـ 13.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العرسة فى المنام وعلاقتها بالمرور ببعض الأزمات المالية

رسالة قوية من علي جمعة للمشككين في نصر 6 أكتوبر

شباب حول الرسول، عَبْدُ اللّهِ بنُ حَنْظَلَة الأنصاري، "أبوه غسَّلته الملائكة"

المزيد
الجريدة الرسمية