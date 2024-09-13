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رياضة

رسميا، غزل المحلة يتعاقد مع أحمد حكم مدافع سموحة

رسميا، غزل المحلة
رسميا، غزل المحلة يتعاقد مع أحمد حكم مدافع سموحة

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع أحمد حكم مدافع نادي سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء، وذلك في إطار تدعيم صفوف زعيم الفلاحين استعدادا للموسم المقبل ولمشاركة في الدوري الممتاز. 

وجاء البيان الرسمي الذي أصدره النادي كالتالي: في حضـور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ,والمهندس تامر خليل نائب رئيس النـادي والمنسق العام , والكابتن وائل حبيب - مدير إدارة التخطيط والتعاقدات ,والكابتن عمر سعد - مدير شئون اللاعبين أنهى غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب أحمد حكم مدافع سموحة على سبيل الإعـارة لمدة عـام واحد بنية البيـع.

غزل المحلة يعلن عن القميص الأساسي للفريق استعدادا للموسم الجديد

وأعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز القميصَ الأساسي للفريق الذي سيخوض به زعيم الفلاحين منافسات الموسم الجديد. 

ويستعد نادي غزل المحلة للمشاركة في الدوري الممتاز في الموسم المقبل وذلك بعد الصعود من دوري المحترفين عقب احتلال المركز الثاني. 

غزل المحلة يغير شعار فريق كرة القدم 

وأعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل عن تغير شعار الفريق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقامت صفحة غزل المحلة بنشر فيديو وكتبت عليه: “هوية جديدة.. رؤية جديدة”.

لمشاهدة الفيديو من هنا

الشعار الجديد لغزل المحلة، فيتو 

وجاء التغيير حيث أصبح الشعار بالكامل باللون السماوي بدلًا من الشعار القديم الذي كان يحتوي على اللون الأحمر والأبيض والأسود.

الشعار القديم لغزل المحلة، فيتو 

 

غزل المحلة يتعاقد مع عامر عامر لتدعيم حراسة مرمى الفريق 

ونجح نادي غزل المحلة الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى المقاولون العرب والإنتاج الحربي السابق، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

الشعار الجديد لغزل المحلة 

وأعلن غزل المحلة تعاقده مع اللاعب عبر صفحته على فيسبوك عقب نشر فيديو تقديم للاعب وكتبت عليه: "عرين الأسود لا يحميه سوى الأسد، عامر عامر محلاوي". 

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غزل المحلة الدوري الممتاز سموحة أحمد حكم وليد خليل

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