إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بـ قنا
أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بمحافظة قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة في قرية الجزيرية التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهرى الى مكان الحادث بالاضافة الى سيارات الاسعاف.
وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 مصابين، وقام مرفق الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتبين بان اختلال عجلة القيادة وراء وقوع الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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