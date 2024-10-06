الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء طالب على آخر أمام مدرسة بالطالبية

الامن يكشف فيديو
الامن يكشف فيديو لتعدى طالب على آخر أمام إحدى المدارس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو لاعتداء طالب على آخر أمام إحدى المدارس بالجيزة وإصابته.
 

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله طالب وبه عدة إصابات إثر تعدى آخر عليه أمام إحدى المدارس بمنطقة الطالبية بالجيزة.

وبالفحص تم تحديد الطالب وبسؤاله أكد أنه حال سيره صحبة صديقته بدائرة قسم شرطة الطالبية، حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخر "لا يعلم بياناته" تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض، وأحدث إصابته "جروح سطحية بالرقبة والصدر".. وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض علي النيابة العامة.

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