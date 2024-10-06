الأحد 06 أكتوبر 2024
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ليس بالشوكولاتة تنهض الصناعة!

قرأت خبرا عن قيام شركة عالمية بتنفيذ مشروع في مصر لتصنيع الشوكولاتة باستثمارات30 مليون دولار! وهنا أسأل بكل جدية.. هل هذا المشروع الذى نحتاجه من المستثمرين الأجانب الآن؟! 
 

إننا بالفعل نحتاج من المستثمرين المصريين والأجانب العديد والعديد من المشروعات الصناعية، لآن الصناعة هى سبيلنا الوحيد مع الزراعة لتجاوز أزمتنا الاقتصادية.. فهى التى ستغنينا عن واردات كثيرة وستزيد من صادراتنا كثيرا أيضا، وستجعلنا نسد الفجوة الدولارية التى تهبط بالجنيه طوال السنوات الماضية فيصنع ذلك لنا تضخما وانفلاتا في الأسعار يعانى منه عموم المصريين.. ولكن هل ذلك سيتحقق بتصنيع الشوكولاتة العالمية في مصر؟


إننا نحتاج تصنيع الكثير من السلع والمنتجات الضرورية التى تحقق لنا جسر الفجوة الدولارية، بعضها مستلزمات إنتاج نستوردها من الخارج وبعضها منتجات نهائية تتصدر قوائم وارداتنا الأن.. أليس من الأولى أن نشجع المستثمرين المصريين قبل الاجانب على الاستثمار فيها وإقامة مشروعات لها قبل تصنيع الشوكولاتة التى كنّا نصنعها منذ عدة عقود مضت.

 

خطر محتمل!

والصين وروسيا تشجبان أيضا!


يا سادة ليس بالشوكولاتة ننهض بالصناعة.. هناك أوليات تسبقها ولنبدأ بمستلزمات الإنتاج التى نستوردها من الخارج ومنح امتيازات خاصة لمن يقيم لنا مشروعات لتصنيعها وانتاجها داخل مصر، سواء في الأراضى التى تقام عليها المشروعات أو الإعفاءات الضريبية أو التسهيلات الجمركية.. وبعد أن نضمن هذه الاستثمارات لا بأس من إعادة تصنيع الشوكولاتة مجددا!  

المستثمرين المصريين الفجوة الدولارية المستثمرين الاجانب المشروعات الصناعية مستلزمات الانتاج الاستثمارات النهوض بالصناعة تصنيع الشوكولاتة الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

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