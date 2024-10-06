التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي، أعلن المديران الفنيان لـ أستون فيلا ومانشستر يونايتد تشكيل فريقهما لخوض مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تشكيل مانشستر يونايتد
تشكيل أستون فيلا
موعد مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد والقناة الناقلة
وتقام مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 6 أكتوبر على ملعب فيلا بارك في تمام الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت hd1.
ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بينما يأتي اليونايتد في المركز الرابع عشر بقائمة الترتيب برصيد 7 نقاط فقط، حيث تعرض لثلاث هزائم حتى الآن.
ويسعى نادي مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز من أجل تحسين صورته ومصالحة جماهيره بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية في عهد المدير الفني الحالي تين هاج.
فيما يطمح أستون فيلا في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد وخطف الثلاث نقاط من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.