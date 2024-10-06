الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،فيتو
مانشستر يونايتد،فيتو

 الدوري الإنجليزي، أعلن المديران الفنيان لـ أستون فيلا ومانشستر يونايتد تشكيل فريقهما لخوض مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد 

 

تشكيل أستون فيلا 

موعد مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد والقناة الناقلة 

وتقام مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 6 أكتوبر على ملعب فيلا بارك في تمام الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت hd1.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بينما يأتي اليونايتد في المركز الرابع عشر بقائمة الترتيب برصيد 7 نقاط فقط، حيث تعرض لثلاث هزائم حتى الآن.

ويسعى نادي مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز من أجل تحسين صورته ومصالحة جماهيره بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية في عهد المدير الفني الحالي تين هاج.

فيما يطمح أستون فيلا في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد وخطف الثلاث نقاط من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز الإنجليزي الممتاز أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد أستون فيلا ضد مانشستر أستون فيلا

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم بهدف أمام كالياري بالشوط الأول (فيديو)

موعد انتظام محمد صلاح ومرموش في معسكر منتخب مصر

مرموش VS كين، أرقام اللاعبين قبل قمة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ

التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وكالياري بالدوري الإيطالي

موعد التدريب الأول لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة موريتانيا

جاهزية ملعب إليانز ستاديوم قبل مباراة يوفنتوس وكالياري بالدوري الإيطالي (فيديو)

خبير لوائح: من حق الأهلي اللجوء إلى "فيفا" لفسخ التعاقد مع القندوسي

موعد مباراة يوفنتوس أمام كالياري بالدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

الأهلي يقترب من ضم جناح محلي قبل إغلاق ميركاتو الصيف

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

بزيادة تصل لـ 13.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

حزب الله يقصف حشود الاحتلال في مستعمرة شلومي

بمشاركة الزمالك والمصري.. تصنيف فرق مجموعات الكونفدرالية (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أفريقيا، 9 أبطال بقيادة الأهلي، صراع عربي شرس على زعامة القارة السمراء

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الزمالك والمصري.. تصنيف فرق مجموعات الكونفدرالية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عَبْدُ اللّهِ بنُ حَنْظَلَة الأنصاري، "أبوه غسَّلته الملائكة"

الإفتاء تحسم الجدل حول صحة أحاديث فضل الجيش المصري

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية