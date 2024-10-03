تصريح مثير من نوير بعد خسارة البايرن أمام أستون فيلا

علق مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، على الخطأ الذي ارتكبه في الهدف الذي استقبله أمس الأربعاء، وأدى إلى سقوط فريقه بهدف دون رد أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا.

تصريح مثير من نوير بعد الخسارة أمام أستون فيلا



وقال نوير في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "إذا خضنا تلك المباراة 10 مرات، فربما سنفوز بها 6 مرات ونتعادل ربما 3 مرات ونخسر مرة واحدة، إذا أعدت النظر للقاء ستجد أننا لم نقدم مباراة سيئة، نعم لم يكن أفضل مستوى لدينا ولكن هذا أمر وارد في كرة القدم".

أما عن مستوى أستون فيلا: "أبلو البلاء الحسن وانتظروا في عملية الضغط بالخط الأول وحاولوا إغرائنا إلى جانب واحد، كما أنهم تميزوا بالقوة في الدفاع بنسبة 100% في الخط الأخير ووسط الميدان".



وأضاف: "عانينا في تلك الأماكن من أوقات صعبة، وأن يتمكن جمال (موسيالا) ومايكل (أوليسيه) من صناعة الفارق في كل مباراة يتواجدان بها فلن يحدث ذلك في كل لقاء، حصلنا على الفرص ولسوء الحظ لم نسجل".

وعن الهدف الذي استقبله: "كل من يشاهد جميع مبارياتنا يعرف بأنني ألعب هكذا في كل اللقاءات، هذا أمر قيم للغاية (تقدمه من مرماه) في الاستحواذ على الكرة واستعادتها".

وأتم: "هو سدد بصورة جيدة للغاية وربما كنت بحاجة للتراجع مترين إلى الوراء، ولكن ربما فشلت أيضًا في التصدي لها، هذا هو أسلوب لعبنا ولا أعرف ما إذا كان المدرب طلب شيئا آخر بعد الهدف، ولكن بشكل أساسي هذا ما يريد مشاهدته".