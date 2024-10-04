الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد النتائج السلبية، أحد ملاك مان يونايتد يعلق علي احتمالية رحيل مدرب الفريق

إيريك تين هاج
إيريك تين هاج

علق  جيم راتكليف، أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية عن إمكانية رحيل إريك تين هاج، مدرب الفريق بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية. 

ويعاني مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية بتراجع سواء علي المستوي الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي، حيث لم يحصد سوا 7 نقاط في البريميرليج ويتواجد في المركز الـ13، وفي البطولة الأوروبية، لم يحقق سوى تعادلين ليحتل المركز الـ21 برصيد نقطتين.

وتحدث راتكليف خلال تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي: " أنا معجب بقدرات تين هاج، إنه مدرب جيد للغاية، لكن في النهاية، هذا ليس قراري".

مانشستر يونايتد يتعادل مع بورتو 

و تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه فريق بورتو البرتغالي، 3-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2024-2025. 

أهداف مباراة بورتو ضد مان يونايتد

تقدم مانشستر يونايتد بهدفين عن طريق ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند في الدقيقتين 7 و20، ونجح فريق بورتو في الرد بهدفين عن طريق إدواردو جابريل وصامويل أوموروديون، في الدقيقتين 27 و34. 

وفي الشوط الثاني أضاف صامويل أوموروديون الهدف الثالث لفريق بورتو بالدقيقة 50 من أحداث المباراة ثم تعادل المان يونايتد في الدقيقة 90 + 1 عن طريق هاري ماجواير.

وتلقى برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد البطاقة الحمراء في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مانشستر يونايتد جيم راتكليف إريك تين هاج الدوري الانجليزي الدورى الأوروبي

مواد متعلقة

تين هاج يعلق على تعادل مانشستر يونايتد مع بورتو

ماجواير ينقذ مانشستر يونايتد من فخ الخسارة أمام بورتو في الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

150 ألف ريال، تفاصيل مثيرة حول أزمة هالة صدقي ومساعدتها بسبب جائزة شكرا مليون

زغلول صيام يدق ناقوس الخطر: السوبر المصري يهدد الأهلي أمام العين الإماراتي (فيديو)

القبض على راكب بميناء القاهرة الجوي عقب سرقته مبالغ مالية على متن الطائرة

شاهد، رقص وغناء لاعبات الأهلي بعد الفوز أمام الزمالك

الأهلي يفوز على الزمالك 2-1 في القمة الأولى بدوري الكرة النسائية (صور)

"الداخلية" تكشف حقيقة استغاثة سيدة تعرضت للاعتداء في أسيوط

جيش الاحتلال يعترف بفشله في رصد مسيرة عراقية تسببت في مقتل وإصابة 27 جنديا

منوعات

المزيد

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

«ممر كوداك» قبلة السائحين بوسط القاهرة (فيديو وصور)

دراسات علمية تتوقع أسباب انقراض حيوان بيسون السهوب القديم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 155 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أماكن استخراج الاشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

تفسير حلم الهروب من الأسد فى المنام وعلاقته بالتغلب على المصاعب

لماذا لجأ الفتية إلى الكهف ولم يذهبوا لبلد آخر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية