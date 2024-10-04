بعد النتائج السلبية، أحد ملاك مان يونايتد يعلق علي احتمالية رحيل مدرب الفريق

علق جيم راتكليف، أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية عن إمكانية رحيل إريك تين هاج، مدرب الفريق بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

ويعاني مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية بتراجع سواء علي المستوي الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي، حيث لم يحصد سوا 7 نقاط في البريميرليج ويتواجد في المركز الـ13، وفي البطولة الأوروبية، لم يحقق سوى تعادلين ليحتل المركز الـ21 برصيد نقطتين.

وتحدث راتكليف خلال تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي: " أنا معجب بقدرات تين هاج، إنه مدرب جيد للغاية، لكن في النهاية، هذا ليس قراري".

مانشستر يونايتد يتعادل مع بورتو

و تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه فريق بورتو البرتغالي، 3-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2024-2025.

أهداف مباراة بورتو ضد مان يونايتد

تقدم مانشستر يونايتد بهدفين عن طريق ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند في الدقيقتين 7 و20، ونجح فريق بورتو في الرد بهدفين عن طريق إدواردو جابريل وصامويل أوموروديون، في الدقيقتين 27 و34.

وفي الشوط الثاني أضاف صامويل أوموروديون الهدف الثالث لفريق بورتو بالدقيقة 50 من أحداث المباراة ثم تعادل المان يونايتد في الدقيقة 90 + 1 عن طريق هاري ماجواير.

وتلقى برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد البطاقة الحمراء في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.