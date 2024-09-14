قد يؤدي للعقم عند السيدات، الأعراض الأولية والمتأخرة لأمراض الكبد

هناك العديد من أنواع أمراض الكبد، ويمكن علاج بعض الأنواع الأكثر شيوعًا بتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، بينما قد تتطلب الأنواع الأخرى تناول أدوية مدى الحياة لإدارتها.

إذا بدأ المريض العلاج مبكرًا بما فيه الكفاية، فيمكن غالبًا منع حدوث تلف دائم، ولكن قد لا تظهر الأعراض في المراحل المبكرة، ويكون علاج مرض الكبد في المرحلة المتأخرة أكثر تعقيدًا، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic” الطبي.

ما هي العلامات والأعراض الأولى لأمراض الكبد؟

غالبًا لا يسبب مرض الكبد المزمن أعراضًا في المراحل المبكرة، ولكن في بعض الأحيان يبدأ بنوبة من التهاب الكبد الحاد، على سبيل المثال إذا أصيب شخص بعدوى التهاب الكبد الفيروسي، فهناك مرحلة حادة قبل دخول المرحلة المزمنة.

قد يعاني المريض من الحمى أو آلام في المعدة أو الغثيان لفترة وجيزة بينما يعمل جهاز المناعة على هزيمة العدوى، إذا لم يهزمها، تصبح عدوى مزمنة.

قد تبدأ بعض الأسباب الأخرى لأمراض الكبد أيضًا بأعراض أكثر حدة أو نوبات عرضية من الأعراض الحادة، وتميل الأعراض المبكرة لأمراض الكبد إلى أن تكون غامضة، وقد تشمل:

ألم في الجزء العلوي من البطن

الغثيان أو فقدان الشهية

التعب

أعراض مرض الكبد في مراحله المتأخرة

قد يبدء المريض في ملاحظة المزيد من الأعراض عندما تبدأ وظائف الكبد في التدهور، ويحدث هذا في المراحل المتأخرة من مرض الكبد، أحد الآثار الجانبية الأولى لتدهور وظائف الكبد هو توقف تدفق الصفراء في القناة الصفراوية.

حيث لم يعد الكبد ينتج الصفراء أو يوصلها بشكل فعال إلى الأمعاء الدقيقة، بدلًا من ذلك تبدأ الصفراء في التسرب إلى مجرى الدم، ويتسبب هذا في ظهور أعراض محددة، بما في ذلك:

اليرقان.

بول داكن اللون.

براز فاتح اللون.

صعوبات هضمية، وخاصة مع الدهون.

فقدان الوزن وفقدان العضلات.

رائحة الفم الكريهة.

ضعف خفيف في الدماغ (اعتلال الدماغ الكبدي).

الحكة (حكة في الجلد، ولكن بدون طفح جلدي مرئي).

مع تقدم مرض الكبد، يمكن أن يؤثر على تدفق الدم والهرمونات والحالة الغذائية، ويمكن أن يظهر هذا بطرق مختلفة، مثل:

أظافر ملتوية.

تعفن الأظافر

أورام وعائية عنكبوتية.

نقاط حمراء صغيرة على الجلد (بقع حمراء).

نتوءات صفراء صغيرة من رواسب الدهون على الجلد أو الجفون.

نزيف وكدمات بسهولة.

احمرار راحة اليد.

وقد يلاحظ المريض علامات تسرب السوائل من الأوعية الدموية وتراكمها في الجسم، مثل:

تورم البطن (الاستسقاء).

تورم الكاحلين والقدمين واليدين والوجه (الوذمة).

وتشمل أعراض مرض الكبد لدى السيدات:

دورات شهرية غير منتظمة.

العقم عند الإناث.

قد تشمل أعراض مرض الكبد لدى الرجال:

تقلص الخصيتين.

تضخم أنسجة الثدي عند الذكور.

مضاعفات مرض الكبد في مرحلته النهائية

يشير مرض الكبد في مرحلته النهائية إلى تليف الكبد وفشل الكبد، عندما يفقد الكبد قدرته على التجدد ويتدهور ببطء، والآثار الجانبية الأكثر أهمية لمرض الكبد في مرحلته النهائية هي ارتفاع ضغط الوريد البابي وسرطان الكبد الأولي (سرطان الخلايا الكبدية).

مضاعفات هاتين الحالتين هي الأسباب الرئيسية للاستشفاء والوفاة لدى الأشخاص المصابين بتليف الكبد وفشل الكبد.

ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي

يحدث ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي عندما يضغط ندب الكبد على الوريد البابي الذي يمر من خلاله، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي إلى تحويل تدفق الدم في الجسم إلى أوردة أخرى متصلة به، والتي تتضخم وتتمدد بشكل رقيق.

ويمكن أن تتسرب هذه الأوردة وتنكسر وتنزف، ويكون النزيف الداخلي من هذه الدوالي مفاجئًا وشديدًا ويهدد الحياة.

وتشمل المضاعفات الإضافية، وإن كانت نادرة، ما يلي:

تضخم الطحال وفرط نشاطه.

الفشل التنفسي.

الفشل الكلوي.

سرطان الكبد

على الرغم من أن ليس كل من يعاني من أمراض الكبد المزمنة يصاب بسرطان الكبد الأولي (سرطان الخلايا الكبدية)، إلا أن معظم الأشخاص الذين يصابون بسرطان الكبد يعانون من أمراض الكبد المزمنة.

وتعمل دورة الالتهاب والإصلاح والتندب على تغيير خلايا الكبد بطرق تجعلها أكثر عرضة للتحول إلى سرطان، ويعتقد مقدمو الرعاية الصحية أيضًا أن فيروسات التهاب الكبد المزمن، على وجه الخصوص، قد تتداخل مع الحمض النووي في خلايا الكبد.