6 أسهم تتصدر أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول

تصدرت 6 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه.

- البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه.

- بالم هيلز للتعمير بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه.

- مجموعة إي إف جي القابضة بقيمة تداول بلغت 1.12 مليار جنيه.

- إعمار مصر للتنمية بقيمة تداول بلغت 677 مليون جنيه.

- السويدي إلكتريك بقيمة تداول بلغت 661 مليون جنيه.



تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 10784 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% عند مستوى 3219 نقطة.