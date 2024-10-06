ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

أثار أحد صناع المحتوى الإثيوبيين حالة من الغضب الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعمده تشويه الشعب الصومالي، بأن يمنح نفسه لقب "جوني صومالي"، برغم أنه إثيوبي، وتحت ادعاء أنه صومالي قام باستفزاز كل الناس في المكان الذي يزوره، باقتحام الأماكن ومضايقة الناس والصراخ، حتى بات يوصف بالمثير للاشمئزاز.

جوني صومالي إثيوبي يثير استفزاز العالم

وقام صانع المحتوى الإثيوبي، الذي يطلق على نفسه جوني صومالي، بإثارة الفوضى في كوريا الجنوبية، مؤخرًا، حيث دخل إحدى ملاهي الألعاب، وبدأ بإذاعة أصوات صاخبة سببت ضوضاء عالية وأزعجت الموجودين، وقام بالصراخ، وحاول الكوريون إثناءه عن أفعاله المستفزة، لكنه اتهمهم بأنهم عنصريون، عندما أخبروه بأنه مزعج.

الأثيوبي الذي أطلق على نفسه "جوني صومالي" يترك اليابان ويعود من جديد لكن هذه المرة في كوريا الجنوبية…



ذهب لملاهي ألعاب وبدأ بإذاعة أصوات صاخبة سببت ضوضاء عالية مما أزعج الموجودين وبدأ يتهم الناس بأنهم عنصريون عندما أخبروه بأنه مزعج.pic.twitter.com/wAXER07BkO — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 5, 2024

وكشفت التحقيقات التي أجريت من قبل مع "جوني صومالي" في اليابان، أنه شاب إثيوبي وليس صومالي، ويحاول تشويه صورة الصوماليين، تنتمي عائلته إلى قومية الأورومو، نفس القومية التي ينتمي إليها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

ولد في أمريكا، والدته يهودية تنتمي لحركة بيتنا إسرائيل

الاسم الحقيقي لصناع المحتوى الإثيوبي هو رامزي خالد إسماعيل، من مواليد 26 سبتمبر 2000، وأطلق على نفسه اسما مستعارا هو جوني صومالي، إثيوبي ولدية جنسية أمريكية، ولد في فينيكس، أريزونا بأمريكا، لأم يهودية إثيوبية من حركة (بيتا إسرائيل).

بالفعل تفاهه.. مالمغزى من كل هذا غير انها تفاهه.. مقطع آخر بنفس السخافه pic.twitter.com/05Za04njtz — F.A.H.A.D (@FahadHamdani) October 5, 2024

سافر اليوتيوبر الإثيوبي "جوني صومالي" إلى اليابان وتايلاند والأراضي الفلسطينية المحتلة "إسرائيل"، وقامت بعد المنصات بحظره لمحتواه المسيء، منذ أيام سافر جوني إلى كوريا الجنوبية، وذهب لملاهي ألعاب وبدأ بإذاعة أصوات صاخبة سببت ضوضاء عالية، مما أزعج الموجودين وبدأ يتهم الناس بأنهم عنصريون عندما أخبروه بأنه مزعج.

جوني صومالي الإثيوبي مع أحد الحاخامات في إسرائيل، فيتو

واشتهر اليوتيوبر الإثيوبي جوني صومالي بإزعاج الناس ومضايقاتهم، ففي سبتمبر عام 2023، زار الإثيوبي اليابان، لإحداث فوضى وتشويه صورة الصوماليين، لصنع محتوى مسيء، قام بالصراخ وإيذاء الناس في القطارات والشوارع، ويحدث أمور فوضوية، مستفزًا الشعب الياباني، الذي يقال عنه أنه من الشعوب الصبورة، حتى قام أحد اليابانيين بلكمه، وقامت الشرطة اليابانية بالقبض عليه.

جوني صومالي يستفز العالم بالصراخ والتهديد

تمادى صانع المحتوى الإثيوبي وأخذ يصرخ بالقطار في اليابان، ويؤذي الناس بالشوارع، ولم توقفه إلا لكمة من ياباني، وألقت الشرطة القبض عليه، واليوم عاد جوني الصومالي، اليوتيوبر الإثيوبي، للترند مرة أخرى، وهذه المرة سافر لكوريا الجنوبية، ليقوم بنفس ما فعله في اليابان في سبتمبر 2023، حيث أخذ في الصراخ بالأماكن العامة، وافتعال مشاكل مع الكوريين في بث حي.

ذا واحد من اكثر المقاطع تداول الان، وهو لستريمر امريكي رايح لليابان عشان يسوي فوضى ويصنع محتوى هناك وحتى انه يقول الشعب الياباني صبور ومايسون شيء، لكن نفذ صبر واحد من اليابانيين وهذا اللي سواه… pic.twitter.com/6tDAvzENso — MOATH | معاذ (@M0ATH) September 11, 2023



وقبل فتره، سافر اليوتيوبر الإثيوبي إلى تايلاند، وأخذ يتلفظ على الناس بشكل شيء في الشوارع، ويزعجهم بصراحة حيث كادوا بيضربونه. لترك البلد ويعاود خلق فوضى في بلدٍ أخرى.

يتصدر الإثيوبي جوني صومالي تريند العالمي حاليًا، وذلك بسبب الإزعاج والفوضى التي أثارها في كوريا الجنوبية، وظهر في أكثر المقاطع تداولًا، وهو يثير الإزعاج في ملهى ألعاب في كوريا الجنوبية، وعندما أراد الكوريون إيقاف إزعاجه، أخذ يصرخ الأمر الذي دفعهم لعمل شكوى ضده وتعنيفه بسبب الفوضى التي سببها لهم.

يوتيوبر إثيوبي يهدد اليابانيين بهيروشيما وناجازاكي

الفوضى التي يقوم بها صانع المحتوى الإثيوبي في البلاد تحدث بشكل متعمد، لاستفزاز أهل البلد، فقط تعمد جوني صومالي، العام الماضي، استفزازه اليابانيين عبر "تهديدهم" بإعادة ما حدث في هيروشيما وناجازاكي، وارتكاب عدة مخالفات أخرى، ليعطي إنطباع أن الصوماليين هم الأكثر إزعاجًا.

نبذه عن المحتوى اللي يسويه في بثوثه باليابان، اخر القطار وكان واقف على الباب وايضًا يصرخ بشكل جنوني ومزعج الناس بالشوارع والممرات هذا كله في بث واحد… pic.twitter.com/HXaJbmTweL — MOATH | معاذ (@M0ATH) September 11, 2023

وقامت الشرطة اليابانية بالقبض على الإثيوبي "جوني صومالي"، وهو يصور بثًا مباشرًا، لقيامه بعدة مخالفات من بينها اقتحام مبنى خاص قيد الإنشاء في أوساكا دون إذن من صاحب الموقع.

وقامت شركة بناء بتقديم شكوى ضد اليوتيوبر الإثيوبي بعد اقتحامها لها، وقد غطى وجهه بقناع بلاستيكي، في موقع تشييد وأشغال بناء خاص. وبحسب وسائل إعلام يابانية، لم يرد "جوني صومالي" على أسئلة الشرطة حتى حضور محاميه. ومع ذلك، فاليابان، لا ترخص حضور المحامين مع موكليهم أثناء إجراءات تحقيقات النيابة العامة.

جوني صومالي في بث مباشر مع حاخامات، فيتو



يقوم الإثيوبي جوني صومالي بمهاجمة المارة، ومضايقتهم، ويتعمد الدخول لأماكن محظورة عنوة، ويتعمد رمي مقذوفات في محلات السوبر ماركت وفي الأماكن العامة.

المجلة اليابانية قالت إن الإثيوبي المعروف بـ "جوني صومالي"، معروف أيضًا بسلوكه الاستفزازي عبر الإنترنت، وذلك من خلال بث مغامراته اليومية في اليابان على وسائل التواصل، حيث اكتسب "جوني" سمعة سيئة لأنه تجاوز حدود السلوك المقبول لديهم.