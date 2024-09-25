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حوادث

تأجيل استئناف بلوجر شهيرة على حكم حبسها عام بتهمة الزنا

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أجلت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، أولى جلسات استئناف البلوجر ع.أ على حكم حبسها عاما بتهمة الزنا، لجلسة 16 أكتوبر لحضور شاهد الواقعة وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه. 

 

إخلاء سبيل بلوجر شهيرة بعد اتهامها بجريمة مخلة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من رجل أعمال يتهم فيه زوجته «بلوجر»  تبلغ من العمر 30 سنة، بالزنا خلال فترة سفره للعمل خارج البلاد، وقال زوج المتهمة، في محضر الشرطة، إنه سافر للخارج للعمل وبعودته تفاجأ بتردد رجل غريب على فيلا زوجته، ووجود علاقة غير شرعية بينهما طوال فترة عمله خارج البلاد، واكتشافه خيانتها له من كاميرات المراقبة الخاصة بفيلتهما.

 

وأحيل المحضر إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة، التي أصدرت قرارها بحبس المتهمة لمدة سنة في القضية، حكم حضوري، وتم القبض على المتهمة وترحيلها إلى السجن تنفيذا لقرار المحكمة.

 

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