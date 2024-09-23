بالونات القمامة تهدد بإشعال حرب بين الكوريتين

وجهت كوريا الجنوبية تحذيرا لجارتها الشمالية، تفيد بأن هناك خطوة عسكرية حاسمة في حال تسببت البالونات المحملة بالنفايات التي يتم إرسالها من كوريا الشمالية، بسقوط أي قتلى على أراضيها، بحسب وكالة "فرانس برس".

دفعة جديدة من البالونات تثير الخلاف بين الكوريتين

ويأتي التحذير، بعدما أثرت دفعة جديدة من البالونات على حركة الملاحة الجوية في مطار "إنشيون" لفترة وجيزة.

ورغم أن غالبيةبالونات القمامة التي تُرسل من الشمال، محملة بنفايات الورق، ولا تشكل خطرا على السلامة العامة، إلا أنها أثارت مخاوف جارتها الجنوبية في الآونة الأخيرة، بعدما تسبب بعضها باندلاع حرائق، جراء ما يرجح أنها أجهزة توقيت حرارية.

إجراءات عسكرية حاسمة بين الكوريتين

وحول ذلك، قال ليي سونج-جون من هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي: إن بلاده "ستتخذ إجراءات عسكرية حاسمة في حال تبين أن بالونات الشمال المحملة بالنفايات تشكل تهديدا جديا أو تجاوزت الحد".

ولم يحدد ليي سونج-جون، طبيعة الإجراءات الحاسمة المحتملة ضد كوريا الشمالية، لكنه لفت إلى أن التجاوز يتمثل في مقتل أي شخص بسبب هذه البالونات، مؤكدًا أن "القوات المسلحة الجنوبية تراقب من كثب الجيش الكوري الشمالي، وترصد نقاط إطلاق البالونات بشكل آني".