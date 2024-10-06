بالأرقام، تعرف على توقعات البنوك العالمية لسعر المعدن الأصفر

تتزايد التوقعات العالمية في البنوك والمؤسسات بصعود المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الفيدرالي الأمريكي في التوجه نحو خفض الفوائد.

ويعد الذهب هو الملاذ الآمن والأفضل في الاستثمار في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة، والتوجه العالمي نحو خفض الفوائد؛ مما يجعل الذهب أفضل وسيلة لحفظ الأموال والتحسب والتحوط ضد التضخم.

توقعات البنوك العالمية والمؤسسات للذهب

ويتوقع المصرف السويسري يو بي إس وصول أسعار المعدن النفيس إلى 2750 دولارًا للأوقية بحلول نهاية 2024 من تقديراته السابقة البالغة 2600 دولار، أما بحلول منتصف العام المقبل فقد تصل إلى 2850 دولارًا ثم إلى 2900 دولار بحلول الربع الثالث من 2025.

توقع «جولدمان ساكس» أن يصل سعر الذهب إلى 2973 دولارًا خلال العام الحالي، ثم يستقر عند 2900 دولار في أوائل عام 2025.

فى نفس السياق، توقع «بنك أوف أميركا» بلوغ سعر المعدن الأصفر ما يقرب من 3000 دولار على الأقل للأونصة.