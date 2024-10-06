الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بالأرقام، تعرف على توقعات البنوك العالمية لسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تتزايد التوقعات العالمية في البنوك والمؤسسات بصعود المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الفيدرالي الأمريكي في التوجه نحو خفض الفوائد.

ويعد الذهب هو الملاذ الآمن والأفضل في الاستثمار في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة، والتوجه العالمي نحو خفض الفوائد؛ مما يجعل الذهب أفضل وسيلة لحفظ الأموال والتحسب والتحوط ضد التضخم.

توقعات البنوك العالمية والمؤسسات للذهب 

ويتوقع المصرف السويسري يو بي إس وصول أسعار المعدن النفيس إلى 2750 دولارًا للأوقية بحلول نهاية 2024 من تقديراته السابقة البالغة 2600 دولار، أما بحلول منتصف العام المقبل فقد تصل إلى 2850 دولارًا ثم إلى 2900 دولار بحلول الربع الثالث من 2025.

توقع «جولدمان ساكس» أن يصل سعر الذهب إلى 2973 دولارًا خلال العام الحالي، ثم يستقر عند 2900 دولار في أوائل عام 2025.

فى نفس السياق، توقع «بنك أوف أميركا» بلوغ سعر المعدن الأصفر ما يقرب من 3000 دولار على الأقل للأونصة.

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024

أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.10.6

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البنوك العالمية السياسة الخارجية القيمة الشرائية للعملة الفيدرالى الامريكى سعر جرام الذهب ارتفاع معدلات التضخم

مواد متعلقة

انخفاض جديد، سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

أسعار البن ترتفع 200 جنيه للكيلو في أقل من شهرين

مقطع مؤثر، تجمع حشود المصريين بالبنوك للتبرع بالذهب والمال لمساندة الجيش المصري (فيديو)

عمرو زكي: صرفت 9 ملايين جنيه على علاجي، ومتعب آخر المهاجمين في المنتخب

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

الإفتاء تحسم الجدل حول صحة أحاديث فضل الجيش المصري

وصول جمال مبارك إلى النصب التذكاري للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر (صور)

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية لطلاب المدارس والجامعات في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل حول صحة أحاديث فضل الجيش المصري

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية