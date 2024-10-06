آخر تحديث لأسعار سبائك الذهب اليوم الأحد

تشهد الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في الطلب على سبائك الذهب و أسعار الذهب ، حيث يبحث المستهلكون عن أسعارها التي تتراوح من وزن 2.5 جرام إلى 20 جرامًا.

وُتعتبر السبائك الذهبية من أفضل أنواع الاستثمار في قطاع الذهب، حيث تقدم عائدًا جيدًا مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية اليوم:

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 11,530 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 22,890 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا: 81,900 جنيه.

سبيكة بي تي سي وزن 20 جرام: 91,335 جنيهًا.

سبيكة بي تي سي وزن 100 جرام: 456,560 جنيهًا.

تتميز السبائك الذهبية بجاذبيتها كاستثمار، حيث يُفضل الكثير من المواطنين شراءها أو العملات الذهبية نظرًا لأسعارها التنافسية وقلة تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى. مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستهلكين بشراء السبائك كخيار استثماري آمن.