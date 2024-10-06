الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

الذهب، تراجعت أسعار الذهب، بنحو 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 بالأسواق المحلية.

الذهب - فيتو 

وجاءت أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4091 جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 12

الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3580 جنيها للبيع.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 18

الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3068 جنيها للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

اقرأ التالي: ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام التعاملات

 

الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2390 جنيها للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2098 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1540 جنيها للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الأسواق المحلية التصميمات الكلاسيكية الذهب عيار 18 الذهب عيار 14 الذهب عيار 21 اليوم الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 سبائك الذهب عيار 24 سبائك الذهب سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 14

مواد متعلقة

الدول الأكثر إنتاجا للألماس 2023 (إنفوجراف)

الاستثمار: نستهدف جذب الشركات البيروفية العاملة في قطاعات الأغذية والمشروبات

سعر اليورو في البنوك المصرية أمام الجنيه اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

"جنون أسعار السلع".. كيف بدأت الأزمة ومتى تنتهي؟.. خبراء اقتصاد يكشفون الحلول

انخفاض مفاجئ في سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

أسعار سبائك الذهب في الأسواق اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المفاوضات بدأت، أهلي جدة يخطط لضم صلاح وفان دايك

من ذاكرة أكتوبر المجيدة، محمد العباسي أول من رفع العلم على أرض سيناء يوم العبور

رسالة قرينة الرئيس السيسي في الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد

في الذكرى 51 لنصر أكتوبر، ساويرس يوجه رسالة قوية إلى قادة الحرب

منوعات

المزيد

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الأحد، البصل يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدول الأكثر إنتاجا للألماس 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية