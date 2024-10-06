تقديم 4 ملايين خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية تقديم 4 ملايين و290 ألف و480 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق النسخة الثانية، فى الأول من أغسطس، وحتى مساء السبت 5 أكتوبر.

وأضاف وكيل الوزارة أن حملة "100 يوم صحة" استقبلت من خلال منشآت الرعاية الأولية نحو مليونين و845 ألف و480 خدمة طبية فيما بلغ عدد الخدمات بقطاع الطب العلاجى نحو مليونًا و450 ألفًا.

منشآت الرعاية الأولية استقبلت نحو مليون و658 الفًا



بدوره أوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى في صحة الدقهلية ومنسق المبادرات الرئاسية أن منشآت الرعاية الأوليةاستقبلت نحو مليون و658 الفًا بالعيادات الخارجية و40 ألفًا بالطوارىء علاوة 80 ألفًا بعيادات الأسنان.

فحص 315 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للاعتلال الكلوى

وأضاف الطنبولى أنه تم فحص 315 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للاعتلال الكلوى، ونحو 257 الف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام و16 ألفًا بمبادرة المقبلين على الزواج بالإضافة إلى 19 ألفاُ بمبادرة كبار السن و8000ضمن" قلبك أمانة".

فحص 289 ألف سيدة ومايناهز 2500 ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم

وتابع أنه فيما يخص صحة المرأة ققد جرى فحص 289 ألف سيدة ومايناهز 2500 ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين علاوة على 16ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن مشكلات ضعف السمع لحديثي الولادة.

حملة "100 يوم صحة" " استقبلت نحو 475 الفًا

وفى السياق ذاته كشف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه حملة "100 يوم صحة" " استقبلت من خلال قطاع الرعاية العلاجية، نحو 475 الفًا بالعيادات الخارجية ونحو 120 ألفًا بالطوارىء علاوة 15 ألفًا بالحضانات ورعايات الأطفال .

35 ألف تلقوا الخدمة بأقسام الداخلى

كما أشار وكيل الطب العلاجى أن الحملة قدمت 35 ألف خدمة بأقسام الداخلى ومايزيد عن 25ألفًا بالأسنان ونحو11 ألفًا بالرعاية إلى جانب إجراء 75 ألف جلسة غسيل كلوى و130 ألف تحليل و60 ألف حالة أشعة.

استقبال 9 الاف و328 حالة بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام

وفيما يتعلق بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام ,أوضح البيلى أنه تم استقبال 9الاف و328 حالة مشيرًا إلى ان مبادرة الكشف المبكر عن الأورام انطلقت بمحافظة الدقهلية منتصف أغسطس الماضى بمستشفيات أجا وبلقاس إلى جانب المعمل المشترك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ