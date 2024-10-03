صحة الدقهلية تبدأ دورة تدريبية لإعداد القيادات المستقبلية

دشن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، فعاليات الدورة التدريبية لإعداد القيادات المستقبلية من مختلف المستشفيات في الدقهلية والتى تنظمها إدارة الطب العلاجي وتستمر لمدة شهرين.

وكشف وكيل الوزارة أن الدورة تهدف لإعداد ورفع المستوى الإداري لنواب مديري المستشفيات الحاليين بالإضافة إلى قيادات مستقبلية من الصف الثانى للتحول من النظام الإداري النمطي إلى منظومة الإدارة الحديثة المرنة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي أن الدورة تأتي بمشاركة نحو 70 من كوادر المهن الطبية من جميع المستشفيات وتتضمن محاضرات فنية مختلفة تقدم من إدارات الطب العلاجي حول دور المدير في متابعة أقسام المستشفى المختلفة وفقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى ومؤشرات الأداء.

حلقات نقاشية حول لوائح وقوانين العمل بالمستشفيات

وتشتمل الورشة التدريبية على حلقات نقاشية حول لوائح وقوانين العمل بالمستشفيات وحوكمة ولائحة منظومة المخازن الحكومية وقوانين المناقصات والمزايدات والتعاقدات المختلفة علاوة على إبرام عقود الصيانة.

كما تنطوي فعاليات الدورة على شرح طريقة التعامل مع منظومة الشراء الموحد وإداريات توفير المستلزمات والأدوية والاحتياجات الخاصة بالمستلزمات.