الأحد 06 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

فرقة ستراي كيدز تستعد لطرح ألبومها الياباني “GIANT”

ستراي كيدز، فيتو
ستراي كيدز، فيتو

تستعد فرقة الكيبوب Stray Kids للإفراج عن ألبومها الياباني الثاني بعنوان “GIANT” أو العملاق فى الـ 13 من نوفمبر.

وأعلنت الفرقة مساء أمس أن الألبوم يتضمن 6 نسخ مختلفة من أغنيتين “NIGHT” و“FALLING UP” بثلاث لغات وهم اليابانية والكورية والإنجليزية، والتي من من المقرر طرح اليابانية منها مساء اليوم فى تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت مصر وذلك بالتزامن مع الافراج عن أولى حلقات الانمي الشهير “tower of god” والذي تكون الأغنيتين بمثابة البداية والنهاية للمسلسل الياباني الكرتوني.

 

وقد سبق وأصدرت فرقة ستراي كيدز الصور التشويقية للالبوم الجديد والتي تحمل طابع ملوكي حيث يظهر أعضاء الفرقة وهم يجلسون على عرش، بينما تظهرهم الصور الأخرى كقتلة متسلسلين في ملابس سوداء تمامًا، والذي أثار حيرة الجمهور عن مفهوم الألبوم الجديد. 

فرقة ستراي كيدز تحطم الأرقام القياسية

وفي سياق أخر أعلنت فرقة ستراي كيدز من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “X” أنهم الان أصبحوا أكثر فنان كيبوب مبيعًا فى الولايات المتحدة بعام 2024 وذلك بعد ثلاث أشهر فقط من أصدار ألبومها المصغر “ATE”.

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فرقة الكيبوب Stray Kids GIANT فرقة ستراي كيدز Tower of God في الولايات المتحدة

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