نجم فرقة EXO يتبرع بـ50 مليون وون للمتحف الوطني الكوري

تبرع بيكهيون نجم فرقة الكيبوب EXO بمبلغ 50 مليون وون أو ما يعادل 37,998 دولارًا أمريكي لدعم المتحف الوطني الكوري.

وكشفت وكالة INB100 التابع لها بيكهيون أن المغني تبرع بمبلغ 50 مليون وون لأصدقاء المتحف الوطني الكوري، وآتي هذا في يناير الماضي بعد حضوره حفل الذكرى الخمسين لتأسيس “FNMK”.

وFNMK هي منظمة عامة ترعى المتحف الوطني الكوري لتعزيز البحث والتعليم وإدارة المعارض والآثار، تبرع بيكهيون سيساعد في استعادة القطع الأثرية الكورية الموجودة في الخارج.

وأعرب المغني عن أمله في أن يتمكن المتحف الوطني الكوري من توفير بيئة عرض أفضل وأن يتم إرجاع القطع الأثرية بالكامل إلى مكانها الأصلي لعرضها على عدد أكبر من الناس.