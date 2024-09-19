الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

سورة الجن، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة الجن، الحكمة الإلهية من وضع الحرس والشهب في السماء للجن بعد نزول القرآن الكريم، كما أجاب عن تساؤل هل كل الشهب في السماء لرجم الشياطين؟.


سورة الجن الآية 9

قال تعالى: «وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا».

سورة الجن الآية 9

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الجن

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: «وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها» أي من السماء «مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ» أي: كنا نقعد منها مقاعد كائنة للسمع، خالية من الحرس والشهب... «فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ» بعد نزول القرآن، الذي هو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم والذي آمنا به وصدقناه، «يَجِدْ لَهُ شِهابًا رَصَدًا» أي: فمن يجلس الآن ليسترق السمع من السماء يجد له شهابا معدا ومهيأ للانقضاض عليه فيهلكه، فالرصد: جمع راصد، وهو الحافظ للشيء، وهو وصف لقوله «شهابا».

 

ما الحكمة من وضع الحرس والشهب في السماء للجن؟

وأكمل الشيخ طنطاوي: والفاء في قوله: «فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ» للتفريع على محذوف، وكلمة «الآن» في مقابل كلمة «كنا» الدالة على المحذوف.. والتقدير: كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فنستمع أشياء، وقد انقضى ذلك، وصرنا من يستمع الآن منا يجد له شهابا رصدا، ينقض عليه فيحرقه، والمقصود من هاتين الآيتين: تأكيد إيمانهم بالله- تعالى-، وبـرسوله صلى الله عليه وسلم، وحض غيرهم على اتباعهم، وتحذيرهم من التعرض لاستراق السمع، قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين الآيتين: «يخبر الله- تعالى- عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن، فيلقوه على ألسنة الكهنة، فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق، وهذا من لطف الله بخلقه، ورحمته بعباده، وحفظه لكتابه العزيز.

شهب، فيتو

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

وأتم طنطاوي: ولهذا قالت الجن: «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا» أي: من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا، لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يمحقه ويهلكه»، وقال بعض العلماء: والصحيح أن الرجم كان موجودا قبل المبعث، فلما بعث صلى الله عليه وسلم كثر وازداد، كما ملئت السماء بالحرس والشهب، وليس في الآية دلالة على أن كل ما يحدث من الشهب إنما هو للرجم، بل إنهم إذا حاولوا استراق السمع رجموا بالشهب، وإلا فالشهب الآن وفيما مضى قد تكون ظواهر طبيعية ولأسباب كونية.

معنى العهن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج

رفع الأثقال، التأشيرة تهدد ميرنا طنطاوي ومحمود حسني بالغياب عن بطولة العالم

هل الضريع هو شجر في النار؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

ما المراد بالنور الذي أنزله الله؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ماذا قال الشيخ محمد سيد طنطاوي عن وجود الله في السماء؟

معنى غصة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 13 بسورة المزمل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سورة الجن الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى الشهب السماء نزول القرآن الكريم القرآن الكريم الشياطين رجم الشياطين تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي الشيخ طنطاوي

مواد متعلقة

معنى العهن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

ما المراد بالنور الذي أنزله الله؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ماذا قال الشيخ محمد سيد طنطاوي عن وجود الله في السماء؟

الأحكام والتشريعات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 1 بسورة النور

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

فتاة اتهمت خالها بالتعدي عليها بمدينة نصر: كان ينتظر نزول والدتي للعمل

"قومي المرأة" يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صلاح التيجاني ويطلب التحقيق في "اتهامات التحرش"

تنبيه عاجل من التعليم للمديريات والمدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

مؤتمر صحفي لتوقيع عقد مشروع التحول الرقمي بنقابة الصحفيين الأحد

الكهرباء تفسر أسباب تأخر تطبيق خطة تخفيف الأحمال

ads

منوعات

المزيد

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

دراسة: الأرض ربما كانت تملك حلقة مثل زحل ذات يوم

جورجينا رودريجز تزور مدينتها وتحقق أحلام طفولتها الفقيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الخميس 19- 9- 2024 عالميا

مواطنون ضد الغلاء تطلق حملة " خليه يمشش" لمقاطعة البيض

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قرارات اجتماع تحديد شكل الدوري الممتاز الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للأبناء مع بداية عام دراسي جديد

المزيد
الجريدة الرسمية