تحرير 455 مخالفة تموينية في حملات الأسبوع الأول من أكتوبر بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، عدة حملات مكبرة علي مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 455 مخالفة تموينية متنوعة.

سلع مجهولة المصدر وفاسدة

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن مديرية التموين تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري من تحرير 455 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

تم التحفظ علي 17 أجولة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية، زنة الجوال 50 كيلو جرام، بإجمالي 850 كيلوجرام، كانت محملة على تروسيكلات، كما تم تحرير مخالفة لأحد المخبز صرف خبز وهمي قدره 3040 رغيف، ومخالفة عدم صلاحية سلع غذائية، و مخالفة حيازة 550 علبة سجائر مجهولة المصدر.

مخالفات الأسواق والمخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تحرر مخالفة لحيازة 1835 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، ومخالفة عدم صلاحية 400 قطعة حلوى لولى بوب، ومخالفة عرض٤٧٠ عبوة متنوعة "ويفر بسكويت - مكرونة - حلوى ",، ومخالفة عرض 350 لتر مياه غازيه منتهية الصلاحية للبيع، وتجميع 300 كيس مكرونة أحد فروع جمعيتي بإجمالي 15 كرتونة مكرونة، ومخالفة تاجر تمويني في التصرف في كمية من المواد التموينية ( 223 كيلو سكر - 203 زجاجة زيت- 193 كيس مكرونة - 96 باكو شاي)، وفي مجال المخابز تم تحرير 332 مخالفة، وفي مجال الأسواق تم تحرير 106 مخالفات متنوعة،

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