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جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كوم أشفين بقليوب

جامعة بنها تنظم قافلة
جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كوم أشفين بقليوب، فيتو

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية كوم أشفين مركز قليوب، وذلك ضمن مبادرة "أنت الحياة" والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية.

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دعم جامعة بنها لتحقيق أهداف مؤسسة "حياة كريمة"
وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في القافلة أطباء في مختلف التخصصات الباطنة والأطفال والعظام والصدر وتم الكشف الطبي على 190 حالة من أهالى القرية وصرف العلاج مجانا , وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى استمرار مشاركة ودعم جامعة بنها لتحقيق أهداف مؤسسة" حياة كريمة" بتبني المبادرات التي تطلقها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخدمة أهالى قرى الريف المصرى، مشيرا الى أن الجامعة نظمت العديد من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والثقافية وغيرها من الأنشطة التنموية بالقرى المختلفة التى استهدفتها المبادرة بمحافظة القليوبية.

 

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