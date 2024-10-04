طلاب جامعة بنها الأهلية يشاركون في برنامج ريادة الأعمال ضمن “حياة كريمة”

في إطار التعاون المثمر بين جامعة بنها الأهلية ومؤسسة حياة كريمة، شارك طلاب الجامعة باليوم التعريفي لبرنامج ريادة الأعمال الذي يهدف إلى تقديم الدعم المادي لأفكار الشباب القابلة للتطبيق في هذا المجال.

يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية واهتمامها بتنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم، ما يعزز من قدرتهم على الابتكار ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

اليوم التعريفي الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة

وحضر عدد من طلاب الجامعة المهتمين بمجال ريادة الأعمال اليوم التعريفي الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة، حيث تم استعراض العديد من الفرص المتاحة لهم وكيفية الاستفادة من الدعم المقدم من المؤسسة.

وتم التركيز على أهمية ريادة الأعمال كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين جودة الحياة.

أكد الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة على أهمية المشاركة بمثل هذه البرامج كونها فرصة هامة لطلاب جامعة بنها الأهلية، حيث سيتاح لهم تقديم أفكارهم الريادية والمشاركة في ورش عمل تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال وتنمية الروح التطوعية لدى الشباب. كما أشار إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الجامعة على دمج طلابها في مشروعات قومية كبرى مثل “حياة كريمة”، ودعمهم بكل ما يحتاجونه من أجل تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تسهم في النهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير بيئة ملائمة للابتكار والتوظيف، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المبادرات في تحفيز الطلاب على التفكير الإبداعي وتطوير مهاراتهم القيادية. وأكد على أن دعم ريادة الأعمال يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل.

كما أوضح دكتور أيمن سمير مدير برامج الطب البيطرى على أهمية دمج الطلاب في مثل هذه البرامج والمبادرات الرئاسية التي تعزز من قدراتهم العملية والنظرية، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال ليست محصورة فقط في المجالات التقنية، بل تشمل أيضًا المجالات الطبية والهندسية والصناعات المرتبطة بها. وأوضح أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من هذه الفرص لتقديم مشاريع مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع.

وفي ختام اليوم، عبر الطلاب عن حماسهم واهتمامهم بالمشاركة في تلك البرامج التي تدعم ريادة الأعمال، مؤكدين على أهمية مثل هذه المبادرات في تطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

وتؤكد جامعة بنها الأهلية على استمرارها في دعم كافة الجهود الرامية إلى تمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تركز على بناء الإنسان المصري وتعزيز دوره في كافة القطاعات.

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