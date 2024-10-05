السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة تطلق مبادرة لتعزيز الوعي الصحي بين طلاب المدارس (صور)

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس مبادرة تحت عنوان "صحتي سر سعادتي" وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.  

رئيس جامعة القناة يستقبل طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب (فيديو وصور)

رئيس جامعة القناة يشيد بجهود أسرة "طلاب من أجل مصر"

 

الهدف من إقامة المبادرة 

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مبادرة "صحتي سر سعادتي" تهدف إلى نشر الوعي الصحي من خلال مجموعة من الندوات التوعوية والتثقيفية.

وأضافت: تستهدف هذه المبادرة طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في إدارتي شمال وجنوب التعليمية. 

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

 

تعاون بناء مع مختلف الجهات 

تأتي مبادرة "صحتي سر سعادتي" بالتعاون بين جامعة قناة السويس، ممثلة في إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرية التربية والتعليم.

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

عقد ندوة الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية 

ضمن فعاليات المبادرة قدم الدكتور إسماعيل عوض، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان "الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية"، عقدت بمدرسة الشهيد محمد حسن حسين تناول فيها موضوعات مهمة مثل: الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، ترشيد استخدام أدوية الكوليسترول، كيفية تحقيق أقصى استفادة من الأدوية، الجرعات الآمنة لأدوية ضغط الدم المرتفع، وكيفية استخدام بدائل الأدوية والمشاكل المختلفة المتعلقة بها.
 

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

وتولى تنسيق البرنامج التدريبي  إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات، وسماح أحمد، المنسق الصحي للمبادرة. 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة طلاب المدارس الاسماعيلية بالاسماعيلية مدارس الاسماعيلية

مواد متعلقة

غدا، افتتاح مركز لتحفيظ القرآن الكريم في الإسماعيلية (صور)

تلقت 40 طعنة نافذة، محافظ الإسماعيلية يطمئن على مفتشة تموين بعد تماثلها للشفاء

محافظ الإسماعيلية يتابع أنشطة التضامن بمبادرة "بداية" وحملات طرق الأبواب (صور)

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تشارك بـ "صُنّاع النصر" في متحف الحضارة(صور)

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الدواجن تسجل أعلى سعر خلال 3 شهور

في يومهم العالمي، وزير التعليم يزف خبرا سارا للمعلمين

زغلول صيام يكتب: القصة مش (قندوسي) وبس.. ده في الأهلي والزمالك وبيراميدز وباقي الأندية حكاوي يشيب لها الولدان!

الأهلي يستعد لإعلان نتيجة التحقيقات مع القندوسي

اللواء سمير فرج يكشف موعد الرد الإسرائيلي على إيران والسيناريوهات المتوقعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

وزير الرياضة يزور منزل محمد صلاح في الغربية (صور)

موعد أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

منوعات

المزيد

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

كيف يحدث الاعتدال الخريفي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية شاملة عن حرب أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية