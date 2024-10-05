جامعة القناة تطلق مبادرة لتعزيز الوعي الصحي بين طلاب المدارس (صور)

نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس مبادرة تحت عنوان "صحتي سر سعادتي" وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

الهدف من إقامة المبادرة

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مبادرة "صحتي سر سعادتي" تهدف إلى نشر الوعي الصحي من خلال مجموعة من الندوات التوعوية والتثقيفية.

وأضافت: تستهدف هذه المبادرة طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في إدارتي شمال وجنوب التعليمية.

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

تعاون بناء مع مختلف الجهات

تأتي مبادرة "صحتي سر سعادتي" بالتعاون بين جامعة قناة السويس، ممثلة في إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرية التربية والتعليم.

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

عقد ندوة الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية

ضمن فعاليات المبادرة قدم الدكتور إسماعيل عوض، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان "الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية"، عقدت بمدرسة الشهيد محمد حسن حسين تناول فيها موضوعات مهمة مثل: الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، ترشيد استخدام أدوية الكوليسترول، كيفية تحقيق أقصى استفادة من الأدوية، الجرعات الآمنة لأدوية ضغط الدم المرتفع، وكيفية استخدام بدائل الأدوية والمشاكل المختلفة المتعلقة بها.



جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

وتولى تنسيق البرنامج التدريبي إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات، وسماح أحمد، المنسق الصحي للمبادرة.

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