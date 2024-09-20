الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعرضت لعدة طعنات، إنقاذ أربعينية توقف قلبها بمستشفى جامعة قناة السويس

مستشفى جامعة قناة
مستشفى جامعة قناة السويس، فيتو

نجح فريق من أمهر أطباء قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس، فى إنعاش قلب سيدة في الأربعينات من عمرها ، عقب تعرضها لحادث طعن، أسفر عن فقدها لكميات كبيرة من الدم، وتوقف تام في القلب.   

رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)

جامعة القناة تنظم دورة تدريبية عن الدعاية والتسويق في المجال الطبي (صور)

إبلاغ بوصول السيدة بسيارة الإسعاف 

وكان تم إبلاغ وحدة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بتوجه الإسعاف بسيدة تبلغ من العمر ٤٨ عاما تعرضت لطعنات نافذة متفرقة بأنحاء الجسم ولا يوجد نبض ومن المتوقع حدوث وفاة ".  

 

تفعيل وحدة الطوارئ 

وعلى الفور وبتوجيهات الأستاذ الدكتور عادل البيه مدير وحدة الطوارئ تم تفعيل1- Code blue team
  2- trauma code3- major hemorrhage protocol
واستقبلت وحدة الطوارئ المريضة والحالة المبدأية لها " لا يوجد نبض محسوس - الضغط منخفض جدا - درجة الوعي غير مستقرة. 

 

حالة السيدة المصابة 

وبالكشف الظاهرى وجد المريضه تعانى من طعنات نافذة " بالوجه - الرقبة - الظهر - الصدر - الفخذين بجميع الجوانب - الحاجب الأيسر بالعين "، وطبقا للاستعداد المسبق وتفعيل كود الطوارئ بوجود الفريق الطبي كامل وفريق الحوادث والحالات الحرجة كامل "تروما تيم ". 

 

كما تم استدعاء الأقسام المختصة " عظام - قلب وصدر ـ مخ واعصاب - جراحة عامة - رمد - انف واذن - أوعية وبناء على تنشيط بروتوكول الحالات الحرجة. 


حيث تم نقل " دم - بلازما - صفائح دموية - محاليل " للمريضة لتنشيط الدورة الدموية والتحسين من ضغط الدم. 


عقب ذلك خضعت المريضة للفحوصات الطبية اللازمة، اشعه مقطعية على  المخ - الرقبة - الصدر - البطن، واشعه عادية على اليدين اليمنى واليسرى. 


وبعد النتائج تم " تركيب أنبوبة صدرية فى وجود فريق جراحة القلب والصدر - خياطة اوتار اليدين في وجود فريق العظام ".  

 

و تلقت المريضة الخدمة الطبية اللازمة بجميع التخصصات وبمساعدة فريق المخ والأعصاب تم دخول المريضة وحدة العناية المركزة مع استقرار العلامات الحيوية ووجود أنبوبة حنجرية. 


فصل جهاز التنفس الصناعي عن المريضة 

بعد استقرار حالتها 


ومن جانبها قالت الدكتورة أسماء صلاح مدير العناية المركزة إنه تم فصل المريضة من جهاز التنفس الصناعي واستعادت وعيها بالكامل " ١٥ من ١٥ "  وتتنفس بشكل طبيعي وحالتها مستقرة وتخضع لتلقي باقى العلاج والخدمة الطبية اللازمة بالعناية المركزة. 


وضم الفريق الطبي المعالج للسيدة الأستاذ الدكتور عادل البيه مدير وحدة الطوارئ، والدكتورة ياسمين البلتاجي مدرس الطوارئ والحالات الحرجة، وكل من الأطباء بسمة السعيد مدرس مساعد الطوارئ والحالات الحرجة، ويارا ناصر سنيور نواب الطوارئ، وندا أشرف نائب الطوارئ، ودينا رمضان نائب الطوارئ، واحمد ابوزيد نائب الطوارئ، وسحر عبدالوارث مديرة هيئة التمريض، هدى السيد مشرفة تمريض الطواريء.  

 

و بالاضافة إلى فريق تمريض الطواريء، والذى ضم كل من محمد محمود بخيت، احمد عبد الونيس، ومحمود السيد عبد الكريم، محمد ناصر، ومي نصرالدين، ونرمين صبري، بالإضافة إلى الدكتورة أسماء صلاح مدير العناية المركزه والدكتور آيه عسكر مدير المعمل بالمستشفى الجامعي.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة قسم الطوارئ بجامعة القناة انعاش قلب سيدة

مواد متعلقة

إعلام الإسماعيلية ينظم ندوة حول التمكين الاقتصادى للمرأة (صور)

رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)

جامعة القناة تنظم دورة تدريبية عن الدعاية والتسويق في المجال الطبي (صور)

جامعة القناة: تفعيل منصة الكتاب الجامعي وربطها بنظام دفع الكتروني

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرضت لعدة طعنات، إنقاذ أربعينية توقف قلبها بمستشفى جامعة قناة السويس

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

الزمالك يفوز على الشرطة الكيني 2-1 ويصعد لدور المجموعات بالكونفدرالية (صور)

نتنياهو عن اغتيال قيادات قوة الرضوان بحزب الله: أفعالنا تتحدث عن نفسها

أحدهم باع أثاث بيته، فنانون تخلت عنهم المهنة وعانوا من التجاهل وقلة الأعمال

منوعات

المزيد

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 20 -9-2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها بالنصر على الاعداء

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

المزيد
الجريدة الرسمية