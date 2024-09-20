تعرضت لعدة طعنات، إنقاذ أربعينية توقف قلبها بمستشفى جامعة قناة السويس

نجح فريق من أمهر أطباء قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس، فى إنعاش قلب سيدة في الأربعينات من عمرها ، عقب تعرضها لحادث طعن، أسفر عن فقدها لكميات كبيرة من الدم، وتوقف تام في القلب.

إبلاغ بوصول السيدة بسيارة الإسعاف

وكان تم إبلاغ وحدة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بتوجه الإسعاف بسيدة تبلغ من العمر ٤٨ عاما تعرضت لطعنات نافذة متفرقة بأنحاء الجسم ولا يوجد نبض ومن المتوقع حدوث وفاة ".

تفعيل وحدة الطوارئ

وعلى الفور وبتوجيهات الأستاذ الدكتور عادل البيه مدير وحدة الطوارئ تم تفعيل1- Code blue team

2- trauma code3- major hemorrhage protocol

واستقبلت وحدة الطوارئ المريضة والحالة المبدأية لها " لا يوجد نبض محسوس - الضغط منخفض جدا - درجة الوعي غير مستقرة.

حالة السيدة المصابة

وبالكشف الظاهرى وجد المريضه تعانى من طعنات نافذة " بالوجه - الرقبة - الظهر - الصدر - الفخذين بجميع الجوانب - الحاجب الأيسر بالعين "، وطبقا للاستعداد المسبق وتفعيل كود الطوارئ بوجود الفريق الطبي كامل وفريق الحوادث والحالات الحرجة كامل "تروما تيم ".

كما تم استدعاء الأقسام المختصة " عظام - قلب وصدر ـ مخ واعصاب - جراحة عامة - رمد - انف واذن - أوعية وبناء على تنشيط بروتوكول الحالات الحرجة.



حيث تم نقل " دم - بلازما - صفائح دموية - محاليل " للمريضة لتنشيط الدورة الدموية والتحسين من ضغط الدم.



عقب ذلك خضعت المريضة للفحوصات الطبية اللازمة، اشعه مقطعية على المخ - الرقبة - الصدر - البطن، واشعه عادية على اليدين اليمنى واليسرى.



وبعد النتائج تم " تركيب أنبوبة صدرية فى وجود فريق جراحة القلب والصدر - خياطة اوتار اليدين في وجود فريق العظام ".

و تلقت المريضة الخدمة الطبية اللازمة بجميع التخصصات وبمساعدة فريق المخ والأعصاب تم دخول المريضة وحدة العناية المركزة مع استقرار العلامات الحيوية ووجود أنبوبة حنجرية.



فصل جهاز التنفس الصناعي عن المريضة

بعد استقرار حالتها



ومن جانبها قالت الدكتورة أسماء صلاح مدير العناية المركزة إنه تم فصل المريضة من جهاز التنفس الصناعي واستعادت وعيها بالكامل " ١٥ من ١٥ " وتتنفس بشكل طبيعي وحالتها مستقرة وتخضع لتلقي باقى العلاج والخدمة الطبية اللازمة بالعناية المركزة.



وضم الفريق الطبي المعالج للسيدة الأستاذ الدكتور عادل البيه مدير وحدة الطوارئ، والدكتورة ياسمين البلتاجي مدرس الطوارئ والحالات الحرجة، وكل من الأطباء بسمة السعيد مدرس مساعد الطوارئ والحالات الحرجة، ويارا ناصر سنيور نواب الطوارئ، وندا أشرف نائب الطوارئ، ودينا رمضان نائب الطوارئ، واحمد ابوزيد نائب الطوارئ، وسحر عبدالوارث مديرة هيئة التمريض، هدى السيد مشرفة تمريض الطواريء.

و بالاضافة إلى فريق تمريض الطواريء، والذى ضم كل من محمد محمود بخيت، احمد عبد الونيس، ومحمود السيد عبد الكريم، محمد ناصر، ومي نصرالدين، ونرمين صبري، بالإضافة إلى الدكتورة أسماء صلاح مدير العناية المركزه والدكتور آيه عسكر مدير المعمل بالمستشفى الجامعي.

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