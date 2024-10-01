البقاء للأحسن، ساويرس يوجه رسالة لمنتقدي رجل الأعمال السوري باسل سماقية

علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على انتقاد البعض لرجل الأعمال السوري باسل سماقية، الذي حقق نجاحًا في مصر من خلال بعض مشروعاته، مؤكدًا أنه صنع نفسه بنفسه.

رسالة ساويرس لمنتقدي رجل أعمال سوري



ووجه رجل الأعمال نجيب ساويرس رسالة لمنتقدي رجل الأعمال السوري باسل سماقية، مؤكدًا أن المنافسة مطلوبة، والبقاء للأحسن.

وقال ساويرس في رسالة وجهها لمنتقدي رجل الأعمال السوري باسل سماقية: "هو اللي عمل نفسه إحنا معملناش ليه حاجة وبرافو عليه ومرحبا بيه في بلده التانى! المنافسة مطلوبة والبقاء للأحسن مرحبا بيه في مصر".



جاء ذلك ردًا على أحد منتقدي رجل الأعمال السوري باسل سماقية، الذين ادعوا أنه قدم إلى مصر، وأن "المصريين صنعوا منه ملياردير، على حساب الصناعات الوطنية".

من هو رجل الأعمال السوري باسل سماقية؟



باسل سماقية هو رجل أعمال سوري، وهو شريك مؤسس وعضو مجلس الإدارة التأسيسي في "جمعية المستثمرين السوريين في مصر منذ 2016، ورئيس رابطة المغتربين العرب السوريين في مصر، ونائب رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر.

حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، فيتو



ويعمل باسل سماقية في مجال الغزل والنسيج منذ 30 عامًا، وانتقل مع عائلته إلى مصر في ثمانينات القرن الماضي.

الجدير بالذكر أن رجل الأعمال السوري باسل سماقية أقام، مؤخرًا، حفل زفاف ابنته فلك على عمرو قباني في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، وأحيا الحفل المطربة العالمية شاكيرا، والمطرب عمرو دياب، والمطرب اللبناني راغب علامة، بحضور العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم الفن في مصر والعالم العربي.

