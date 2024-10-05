تزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة

تحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحل غدا الأحد الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر الذي استعادت فيه القوات المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنود مصر البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.

وتزامنا مع احتفالات نصر السادس من أكتوبر نرصد تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويتشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة من:

وزير الدفاع

وعضوية كل من:

- رئيس أركان حرب القوات المسلحة

- قائد القوات البحرية

- قائد القوات الجوية

- قائد قوات الدفاع الجوي

- مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة

- أمين عام وزارة الدفاع

- قائد قوات حرس الحدود

- رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

- رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة

- رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة

- رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة

- رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة

- رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

- رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة

- رئيس هيئة القضاء العسكري

- قائد الجيش الثانى الميدانى

- قائد الجيش الثالث الميدانى

- قائد المنطقة المركزية العسكرية

- قائد المنطقة الشمالية العسكرية

- قائد المنطقة الجنوبية العسكرية

- قائد المنطقة الغربية العسكرية

- مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع

- مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة

اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب واتخاذ القرارات بشأنها، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الآتية:

- الأهداف والمهام الإستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة.

- شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطوير المستقبلي.

- الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.

- سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.

- سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية.

- سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.

- سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.

- مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.

- سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.

- استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.

- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.

- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري.

- إقرار وثيقة السياسة العسكرية.

- إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.

- إعداد الدولة للحرب والدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي.

- التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطًا بدور القوات المسلحة في هذا الشأن.

- أي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.

وتصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه، وتوقيع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر وترسل القرارات والتوجيهات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماعات المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرات عديدة في ذكرى احتفالات أكتوبر وتحرير سيناء.

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