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رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ألافيس في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع
تشكيل برشلونة المتوقع ضد ألافيس في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا أمام ألافيس اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإسباني "الليجا".

وأشار هانز فليك مدرب برشلونة إلى أن حارس المرمى تشيزني، المنضم حديثًا للفريق، لن يكون جاهزًا للمباراة أمام ألافيس، وسيشارك لاحقًا مع البارسا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس


حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، سيرجي دومينجيز، جول كوندي.

خط الوسط: مارك كاسادو، إريك جارسيا، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

تذاع مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD3.


ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعرض للهزيمة في واحدة.

وألافيس يتواجد في المركز  الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 10 نقاط.

وكان برشلونة تعرض للهزيمة من أوساسونا في الجولة الماضية بنتيجة 4-2، ثم خاض مباراة أمام يونج بويز في  دوري أبطال أوروبا وفاز بخماسية نظيفة.

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