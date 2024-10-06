ريال مدريد ضد فياريال، اشتباه في إصابة كارفاخال بالرباط الصليبي

ريال مدريد ضد فياريال، تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، ضربة موجعة خلال مواجهة ضيفه فياريال، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 9 من الليجا، في معقل الميرينجي "سانتياجو برنابيو".

وتعرض داني كارفاخال، الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد، لإصابة قوية في الركبة فيما يبدو، بعد التحام مع يريمي بينو، لاعب فياريال، خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وصرخ كارفاخال بصوت عال، مما دفع زملاءه للإشارة إلى ضرورة تدخل الجهاز الطبي.



وخرج الدولي الإسباني من ملعب المباراة محمولا على نقالة، وسط تصفيق الجماهير، بينما تبدو إصابته خطيرة، مع اشتباه في كونها بالرباط الصليبي.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الملكي (2-0)، ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.