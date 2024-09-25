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رياضة

ريال مدريد يتخطى عقبة ألافيس بثلاثية في الدوري الإسباني (صور)

ريال مدريد ضد ألافيس،
ريال مدريد ضد ألافيس، فيتو

الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما، في الجولة السابعة على ملعب "سانتياجو برنابيو" من الليجا. 

وسجل لوكاس فاسكيز هدف للنادي الملكي مع الدقيقة الأولى مع عمر اللقاء ثم سجل كيليان مبابي ثاني الأهداف بالدقيقة 43، وأحرز رودريجو جوس الهدف ثالث أهداف الميرنجي في الدقيقة 48. 

وسجل فريق ديبورتيفو ألافيس هدفين في دقيقتين، حيث سجل كارلوس بينافيديز الهدف الأول بالدقيقة 85، ثم أضاف إنريكي جارسيا كيكي الهدف الثاني في الدقيقة 86.  

تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، أنطونيو روديجر، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

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ترتيب ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يصبح ريال مدريد يملك  17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين أن ديبورتيفو ألافيس لديه 10 نقاط، يحتل بها  المركز الثامن في جدول الدوري الإسباني.

ريال مدريد يتقدم على ألافيس بهدفين في الشوط الأول

مبابي وفينيسيوس في هجوم ريال مدريد ضد ألافيس بالدوري الإسباني

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