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رياضة

الأهلي يحتفي بالفوز على برشلونة وحصد برونزية مونديال اليد (فيديو)

الفريق الأول بالنادي
الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة اليد، فيتو

احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بفوز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي على برشلونة في المباراة التي جمعت بينهما أمس وحصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية. 

ونشرت صفحة الأهلي مقطع فيديو وعلقت: "ليلة البرونزية، ملخص الفوز التاريخي للكوماندوز على برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية". 

الأهلي يفوز على برشلونة ويحصد برونزية مونديال الأندية 

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، قد فاز على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل. 

وكان الشوط الأول  انتهى بتقدم النادي الأهلي على برشلونة بنتيجة (18-15).

بهذه النتيجة يحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يحل برشلونة بالمركز الرابع.

 

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الأهلي برشلونة كأس العالم للأندية النادي الأهلي ستيفان مادسن

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