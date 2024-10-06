الأحد 06 أكتوبر 2024
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محافظات

مبادرة "بداية" تسعد أطفال جمعية التثقيف الفكري فى الإسماعيلية (صور)

جانب من الفعاليات،
جانب من الفعاليات، فيتو

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على دعمه الكامل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وحرصه على تفعيل كافة الفعاليات التي تهدف إلى تحسين أوضاعهم ودمجهم في المجتمع وتقديم كافة الخدمات لهم بسهولة ويسر. 

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متابعة أنشطة بداية 

جاء ذلك من خلال متابعته لأنشطة مكتبة مصر العامة والتي تم تنفيذها لأطفال جمعية التثقيف الفكري بالمحافظة. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

أنشطة المكتبة المتنقلة بشاطئ الفيروز 

حيث انطلقت فعاليات المكتبة المتنقلة بشاطئ ومنتجع الفيروز بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، تحت شعار "أنتم الحياة وبكرة لكم"، وبالتعاون مع مبادرة بداية ومديرية التموين بالإسماعيلية ومديرية الصحة بالإسماعيلية، ببرنامج مميز لأطفال جمعية التثقيف الفكري لتطوير وتنمية المهارات.  

جانب من الفعاليات، فيتو

 

جانب من الفعاليات، فيتو

أنشطة المكتبة المتنقلة

تتضمن البرنامج أنشطة متعددة، منها رسم وتلوين، ألعاب تعليمية، لعبة السلم والثعبان، توزيع مواد غذائية مقدمة من الجيش الثاني الميداني لأطفال التثقيف الفكري، وهدايا مقدمة من مبادرة بداية، بالإضافة إلى مشاركة التموين بمعرض مواد غذائية.  

 

تقديم الخدمات الصحية 

وقامت الفرق الطبية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة بتقديم بعض خدماتها الطبية للأطفال وذويهم، وتمت فعاليات اليوم بالتنسيق مع حملة بشبابها. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

 

وأكدت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، استمرار زيارات المكتبة المتنقلة، لتجوب كافة أنحاء المحافظة، حيث انطلقت اليوم لمدرسة الشهيد حماد مشهور حماد بمركز ومدينة التل الكبير، وتم التعريف بالمكتبة وشروط العضوية وتوضيح الأنشطة المقدمة في المكتبة، وتم تنفيذ أنشطة "أسئلة وأجوبة" وتقديم هدايا ورسم وتلوين، وألعاب تعليمية؛ لتطوير مهارات الأطفال ضمن البرنامج من عمر ٦ وحتى ١٦ سنة وقدمت الهدايا للمشتركين.  

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

وتهدف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، عن طريق تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن وتعزيز المهارات البشرية. 

 

 

 

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