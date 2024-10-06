الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أمريكا تجلي نحو 145 شخصا إضافيا من لبنان

طائرة تحمل مواطنين
طائرة تحمل مواطنين لبنانيين، فيتو

الحرب على لبنان ، أجلت الولايات المتحدة أمس نحو 145 شخصا إضافيا من لبنان على متن طائرتين متجهتين إلى تركيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت يتكثف الهجوم الإسرائيلي على  حزب الله.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "رحلتين نظمتهما وزارة الخارجية أتاحتا المغادرة الآمنة لنحو 145 راكبا من بيروت إلى إسطنبول في تركيا السبت" دون أن يحدد جنسياتهم.

وأضاف أن كل طائرة كان يمكن أن تقل "300 راكب".

وتابع المتحدث "لقد ساعدنا حتى الآن 600 مواطن أمريكي، مقيمين بشكل دائم (في لبنان)، بالإضافة إلى أفراد أُسرهم المباشرين، على مغادرة لبنان عبر رحلات جوية نظمتها الولايات المتحدة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال إنه منذ 24 سبتمبر "وفّرت وزارة الخارجية أكثر من 2600 مقعد" على متن رحلات جوية تجارية مُغادرة للبنان ورحلات تنظّمها الولايات المتحدة، مشيرا الى أن "المئات" قد استفادوا من هذا الخيار.

وواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية المدمّرة على مناطق عدة في لبنان تعتبر معاقل حزب الله، معلنا  440 عنصرا استشهدوا في الحزب منذ بدء هجومه البري في لبنان الاثنين، بينما أكد الحزب اللبناني استهداف مواقع عسكرية جديدة في إسرائيل.

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