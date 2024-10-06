الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

18 شهيدا و30 مصابا في غارة إسرائيلية على مسجد بدير البلح وسط غزة (فيديو)

دير البلح، فيتو
دير البلح، فيتو

غزة الآن ، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا يؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام  في قطاع غزة، أن 18 شخصا استشهدوا على الأقل، ونحو 30 مصابًا جراء غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا مقابل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وتسبب القصف في انهيار أجزاء من سقف المسجد على رؤوس المئات الذين كانوا يؤوون إليه، ممن اضطروا للنزوح في مخيم قريب من المسجد، ما رفع حصيلة الضحايا بشكل كبير.

وتواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين، حيث اضطرت فرق الإسعاف للعمل بشكل يدوي للوصول للضحايا أسفل أنقاض المسجد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "مجمع قيادة وسيطرة" في المسجد كان يستخدمه نشطاء من حماس، وهو المبرر ذاته الذي قدمه لاستهداف مدرسة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة.

وكثف الجيش الإسرائيلي من عمليات القصف على محافظة وسط قطاع غزة، حيث أصدر امس السبت، أوامر إخلاء لمناطق واسعة من شمال مخيمي البريج والنصيرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان مدينة دير البلح قطاع غزة مستشفى شهداء الأقصى مخيمي البريج والنصيرات

مواد متعلقة

كتائب القسام تفجر نفقا مفخخا بقوة صهيونية شرق دير البلح

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا شرقي دير البلح

حرب غزة، كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية شرق دير البلح

استعدادا لعملية عسكرية، جيش الاحتلال يصدر أوامر بالإخلاء الفوري لمدينة دير البلح

الأكثر قراءة

أول تعليق من شوقي غريب بعد واقعة الإسماعيلي (فيديو)

3 محظورات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

علي كرماني يرد على والد بلعيد: أنا وكيله بوثيقة رسمية وتصريحات القندوسي صحيحة

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

نادين نسيب نجيم: لبنان تحت القصف والعالم لا يرى ولا يسمع

شوقي غريب: اعتذرت عن الاستمرار في الإسماعيلي وعرفت ليه إيهاب جلال تعب (فيديو)

زي النهاردة، مولد محمود سامي البارودي، أول رئيس وزراء منتخب من البرلمان المصري

أسعار السبائك اليوم الأحد فى الأسواق

منوعات

المزيد

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

علماء يكشفون أسرارا جديدة عن قاتل الديناصورات

دعاها للذهاب إلى الشاطئ سويا، جونسون يتهم بايدن في مذكراته بمغازلته زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 5/10/2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024

أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم السبت 2024.10.5

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية