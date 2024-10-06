18 شهيدا و30 مصابا في غارة إسرائيلية على مسجد بدير البلح وسط غزة (فيديو)

غزة الآن ، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا يؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام في قطاع غزة، أن 18 شخصا استشهدوا على الأقل، ونحو 30 مصابًا جراء غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا مقابل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

مشاهد توثق محاولات الأهالي انتشال جثامين الشهداء وإنقاذ العالقين تحت أنقاض مسجد قصفته القوات الإسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/4VZKGsEKzl October 6, 2024

وتسبب القصف في انهيار أجزاء من سقف المسجد على رؤوس المئات الذين كانوا يؤوون إليه، ممن اضطروا للنزوح في مخيم قريب من المسجد، ما رفع حصيلة الضحايا بشكل كبير.

17 شهيدًا وعشرات الجرحى اثر مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في ديرالبلح وسط قطاع #غزة pic.twitter.com/a59iFVN4b0 — قناة المنار (@TVManar1) October 6, 2024

وتواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين، حيث اضطرت فرق الإسعاف للعمل بشكل يدوي للوصول للضحايا أسفل أنقاض المسجد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "مجمع قيادة وسيطرة" في المسجد كان يستخدمه نشطاء من حماس، وهو المبرر ذاته الذي قدمه لاستهداف مدرسة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة.

وكثف الجيش الإسرائيلي من عمليات القصف على محافظة وسط قطاع غزة، حيث أصدر امس السبت، أوامر إخلاء لمناطق واسعة من شمال مخيمي البريج والنصيرات.