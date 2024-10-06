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رياضة

أشرف خضر: حمد ابراهيم الأنسب للإسماعيلي حاليًا

حمد ابراهيم،فيتو
حمد ابراهيم،فيتو

علَقَ أشرف خضر المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاسماعيلي، على تعيين حمد إبراهيم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للراحل إيهاب جلال.

وقال خضر في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:

اختيار حمد ابراهيم لتدريب الإسماعيلي الموسم المقبل قرار صائب من مجلس إدارة النادي برئاسة نصر أبو الحسن، بعد سلسلة من الأزمات والخلافات حول حلمي طولان في البداية ثم شوقي غريب في الساعات الماضية.

وأضاف: حمد ابراهيم كان مدربًا عامًا في جهاز الراحل إيهاب جلال، وهو الأنسب حاليًا لتدريب الدراويش، فهو على دراية بكل كبيرة وصغيرة بالفريق، وسيستطيع العمل في الظروف الحالية، وبهذا الجيل من اللاعبين الشباب.

وتابع: الاسماعيلي سيعاني الموسم المقبل بسبب إيقاف القيد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ثم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

الاسماعيلي يفشل في تعويض رحيل عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي

وأتم: أزمة إيقاف القيد وراء رحيل الصفقات الجديدة التي حصل مجلس إدارة النادي على توقيعها في الفترة الماضية، كما أن النادي لم يتمكن من تعويض رحيل نجمي الفريق عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي.

 

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