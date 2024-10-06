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رياضة

مشروع الهدف يستضيف معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة ميكالي

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب مواليد 2005، ينطلق اليوم الأحد معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يأتي ضمن استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

أول معسكرات منتخب الشباب تحت قيادة ميكالي

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الأحد 6 أكتوبر، موعدا لانطلاق معسكر الفريق استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا تحت 20 عاما، ويستمر المعسكر حتى يوم 16 من الشهر الجاري.

معسكر منتخب 2005 اليوم الأحد هو الأول للفريق تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي تولى المهمة رسميا قبل أيام قليلة، خلفا للمدير الفني السابق وائل رياض الذي تولى منصب المدير الفني لمنتخب مواليد 2010.

موعد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

وتستضيف مصر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر المقبل باستاد السويس بمشاركة منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

منتخب الشباب موالليد 2005، فيتو

وائل رياض يسلم ميكالي تقريرا وافيا عن لاعبي منتخب 2005

وعقد روجيريو ميكالي المدير الفنى لمنتخب الشباب، جلسة مع وائل رياض المدير الفني السابق لمنتخب 2005، سلم خلالها الأخير الخواجة تقارير مفصلة عن لاعبى منتخب الشباب، وذلك قبل انطلاق معسكر الفريق الأحد المقبل استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.

مشروع الهدف، فيتو

جمال علام يجتمع مع ميكالي ومعاونيه

وعقد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة قبل يومين اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومعاونيه بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأفراد الجهاز المعاون.

تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لمنتخب 2005

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد كالتالي: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.هاجد العنتبلى طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.

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