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رياضة

وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2010"

وائل رياض،فيتو
وائل رياض،فيتو

منتخب2010، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2010".

كما كلف مجلس إدارة الاتحاد وائل رياض بتشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر "مواليد 2010".

فيما عقد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومعاونيه بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأفراد الجهاز المعاون. 

تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لمنتخب 2005

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد كالتالي: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.هاجد العنتبلى طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد ايهاب الإداريين.

جمال علام يجتمغ مع ميكالي ومعاونيه

ورحب جمال علام بكل أفراد الجهاز الفني مشددا على ثقته الكبيرة فى ميكالى وقدرته على صناعة جيل جديد للكرة المصرية تعزيزا لتجربته الناجحة مع المنتخب الأوليمبي السابق وقيادته الفراعنة للمركز الرابع فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
 

ميكالي: نتطلع لبناء جيل أولمبي جديد

منتخب 2005، ومن جانبه وجه ميكالى الشكر إلى مجلس اتحاد الكرة على دعمه ومساندته متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع به وأضاف أنه يتطلع لبناء جيل يكون إضافة فى تشكيل مستقبل الكرة المصرية وأعرب ميكالى عن سعادته بالتواجد فى مصر وارتباطه بالجمهور المصري مشيرا إلى أنه يتمنى أن يحقق أحلام الجماهير.. ورحب ميكالى بجهازه المعاون مؤكدا على ثقته الكبيرة فى الجميع.

وبعد جلسة الترحيب اجتمع ميكالى مع معاونيه فى جلسة فنية للتحضير للمعسكر المقبل واستمر اللقاء لساعات طويلة وسط تركيز ودقة خلال تقييم اللاعبين المرشحين قبل اعلان القائمة الرسمية للمعسكر.

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منتخب2010 ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة وائل رياض منتخب الشباب مواليد 2005

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