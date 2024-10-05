غارات إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
أفادت وسائل إعلام لبنانية بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.
غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
واستهدفت الغارة الإسرائيلية الأولى الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت، أما الغارة الثانية فاستهدفت محيط برج البراجنة.
شن غارتين أخرتين على الضاحية
وبحسب شبكة “روسيا اليوم” حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف على مستوى منخفض جدا في أجواء الضاحية.
وأضافت الشبكة أنه تم شن غارتين أخرتين على الضاحية.
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