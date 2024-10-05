محلل سياسي يكشف أهداف نتنياهو الحقيقية من ضرب لبنان

قال بشير عبد الفتاح، المحلل السياسي: إن دولة الاحتلال أعلنت عن أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة محدودة، ورغم ذلك استمرت الحرب لأكثر من عام، وبعد ذلك دخلت دولة الاحتلال في لبنان، وتتحدث عن عملية محدودة أيضًا.

السبب وراء ضرب إسرائيل للبنان

وأضاف، أن نتنياهو يسعى لضرب جنوب لبنان، لأن حزب الله هجر 120 ألف مستوطن من شمال دولة الاحتلال، ويجلسون الآن في فنادق على حساب دولة الاحتلال، وهذا يشكل عبئا كبيرا على دولة الاحتلال.

هدف نتنياهو من ضرب لبنان

ولفت إلى أن نتنياهو يهدف من حربه على جنوب لبنان لإعادة سكان شمال دولة الاحتلال مرة أخرى من خلال وقف هجمات حزب الله على شمال دولة الاحتلال.

باحث سياسي: القوة الإسرائيلية لم تحقق الأمن الكامل لدولة الاحتلال

ولفت إلي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي نجحت في تطوير قدراتها العسكرية خلال آخر 20 عامًا، حيث تمتلك القوات الإسرائيلية أحدث الطائرات الامريكية، والدفاع الجوي الإسرائيلي أحد أقوى أنظمة الدفاع على مستوى العالم، خاصة وأنه نظام متعدد الطبقات.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حديثه مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن دولة الاحتلال تطورت بشكل مذهل في مجال المخابرات وحروب الجيل الخامس، وهذا واضح من اختراق حزب الله وإيران بشكل كبير جدّا، وهذا الأمر حدث بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأشار إلى أن القوة الإسرائيلية لم تحقق الأمن الكامل لدولة الاحتلال، بدليل تهجير 120 ألف مستوطن من شمال دولة الاحتلال، خلاف أن دولة الاحتلال لم تنجح في الإفراج عن الأسرى الموجودين في غزة رغم تدمير القطاع.