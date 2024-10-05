السبت 05 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

إليسا عن انتخاب رئيس جديد في لبنان: المهم أن يأتي شخص قادر على إدارة الأزمة

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا الحديث عن أي انتماءات في الوقت الحالي، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها لبنان.

وردت إليسا على الذين يتحدثون عن أي رئيس قادم لبنان وعن انتمائه قائلة: يعني لبنان وين وانت وين !؟استحوا بقا العالم على الطرقات ما معها تاكل ومش عارفة وين تنام، وأنتم بهذا المنطق الرخيص؟ المهم يجي شخص بيقدر يدير هذه الأزمة من أي طرف كان! استحوا بقا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2036 شهيدا و9653 مصابا منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت لجنة إدارة الكوارث اللبنانية، إن هناك أكثر من 200 ألف نازح في الشمال وعكار.

 

الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة تقدر بنحو 157 مليون

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة تقدر بنحو 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

 

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2036 شهيدا

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