السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق مصر إسكندرية الزراعي

حادث تصادم بالقليوبية،
حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

أصيب 6 أشخاص بإصابات بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة، إثر حادث انقلاب سيارة تويوتا  علي طريق  «مصر-الاسكندرية» الزراعية بمحافظة القليوبية  باتجاه القاهرة أمام قرية الفؤادية مركز طوخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي قها التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

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حادث تصادم علي الطريق الزراعي 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق «مصر-الاسكندرية » الزراعي اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

تم  الدفع  بـ 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي  وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

 

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