إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق مصر إسكندرية الزراعي

أصيب 6 أشخاص بإصابات بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة، إثر حادث انقلاب سيارة تويوتا علي طريق «مصر-الاسكندرية» الزراعية بمحافظة القليوبية باتجاه القاهرة أمام قرية الفؤادية مركز طوخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي قها التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حادث تصادم علي الطريق الزراعي

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق «مصر-الاسكندرية » الزراعي اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

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