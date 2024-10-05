السبت 05 أكتوبر 2024
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رياضة

محمد عبد الكريم يقود مران المصري في غياب علي ماهر (صور)

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

استأنف الفريق الأول للكرة النادي المصري  تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

تأجيل فترة الإعداد

وقرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري  تأجيل انطلاق معسكر الفريق والذي كان محددا له الثلاثاء الماضي لتبدأ اليوم السبت الخامس من أكتوبر وذلك بسبب سفره  إلى المغرب لحضور الدورات التدريبية المتعلقة بالرخصة الدولية برو.

ومن المنتظر أن يسافر فريق المصري البورسعيدي إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق، بداية من يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم 24 من الشهر ذاته، استعدادًا لموسم الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 30 أكتوبر.

وكان علي ماهر، منح لاعبي المصري، راحة سلبية لمدة 8 أيام، وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

 

وتلقت إدارة النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثلاثي أحمد وهب وحسام حسن وأحمد أبو الفتح شرف للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عام والذي يقوده البرازيلي روجيرو ميكالي.

ومن المقرر إقامة المعسكر المغلق بأحد فنادق مدينة  السادس من أكتوبر خلال الفترة من غدا الأحد الموافق السادس من أكتوبر ولنحو أسبوع، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لخوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة السادس من أكتوبر، معسكر منتخب الشباب مواليد 2005، المقرر انطلاقه غدا الأحد 6 أكتوبر، والذي يأتي ضمن استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ثلاثي المصري مطلوب لمعسكر منتخب الشباب بقيادة ميكالي

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النادي المصري محمد عبد الكريم المصري البورسعيدي علي ماهر

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