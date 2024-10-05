السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة القرصنة "السينمائية"

غسل الأموال
غسل الأموال

أمرت النيابة المختصة، بحبس تشكيل عصابى بتهمة غسل 60 مليون جنيه، حصيلة القرصنة على الإنتاج السينمائى والتليفزيونى بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية للشركات العالمية للإنتاج السينمائى والتليفزيونى من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات، وحصولهم على أرباح من نسب المشاهدات على تلك المواقع بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء قطع الأراضي).
 

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وقدرت قيمة المبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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